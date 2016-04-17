  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

نقوی حسینی در جمع خبرنگاران:

قوه قضائیه قاطعانه پرونده قتل دختر ۶ ساله افغان را پیگیری می کند

قوه قضائیه قاطعانه پرونده قتل دختر ۶ ساله افغان را پیگیری می کند

نماینده مردم ورامین با تاکید بر لزوم برخورد قاطع دستگاه قضائی با قاتل دختر ۶ ساله افغان گفت: قوه قضائیه تفاوتی بین دختران ایرانی و افغانی قائل نیست و قاطعانه این پرونده را پیگیری می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، با محکوم کردن قتل دختر ۶ساله افغان در ورامین خواستار برخورد قاطعانه با قاتل دختر ۶ ساله افغان شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی با قاتل این دختر برخورد شود زیرا تفاوتی میان دختران ایرانی و افغانستانی در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه تفاوتی بین دختران ایرانی و افغانستانی قائل نیست و قاطعانه با قاتل این پرونده برخورد می کند.

وی با تاکید بر اینکه مسببان این پرونده باید به سزای عمل ننگین خود برسند، گفت: این حادثه دل مردم ایران علی الخصوص مردم ورامین را به درد آورد و قطعا برخوردی قاطعانه با عوامل این حادثه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی مدتهای مدیدی میزبان اتباع کشور دوست و برادر افغانستان بوده است و دولت و مردم ایران همواره طی سالهای گذشته رنج هایی که بر ملت افغانستان روا شده است، درک کرده اند.

وی گفت: ملت ایران همیشه در کنار ملت افغانستان بوده است و رنج هایی که این ملت کشیده است همچون رنج خود می دانیم.

کد مطلب 3600923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها