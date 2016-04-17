قوه قضائیه قاطعانه پرونده قتل دختر ۶ ساله افغان را پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران، با محکوم کردن قتل دختر ۶ساله افغان در ورامین خواستار برخورد قاطعانه با قاتل دختر ۶ ساله افغان شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا طبق قوانین جمهوری اسلامی با قاتل این دختر برخورد شود زیرا تفاوتی میان دختران ایرانی و افغانستانی در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه تفاوتی بین دختران ایرانی و افغانستانی قائل نیست و قاطعانه با قاتل این پرونده برخورد می کند.

وی با تاکید بر اینکه مسببان این پرونده باید به سزای عمل ننگین خود برسند، گفت: این حادثه دل مردم ایران علی الخصوص مردم ورامین را به درد آورد و قطعا برخوردی قاطعانه با عوامل این حادثه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی مدتهای مدیدی میزبان اتباع کشور دوست و برادر افغانستان بوده است و دولت و مردم ایران همواره طی سالهای گذشته رنج هایی که بر ملت افغانستان روا شده است، درک کرده اند.

وی گفت: ملت ایران همیشه در کنار ملت افغانستان بوده است و رنج هایی که این ملت کشیده است همچون رنج خود می دانیم.