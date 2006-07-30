غلامرضا حيدري كرد زنگنه درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به اقداماتي كه به منظور واگذاري هاي اصل 44 قانون اساسي در سازمان خصوصي سازي در حال انجام است، گفت : باز كردن نماد شركت‌ها از جمله اين اقدامات بود.

وي با بيان اينكه اخيرا نماد 30 شركت در بورس ظرف يك روز به منظور واگذاري ها بازشده است، افزود: براساس مذاكراتي كه با سازمان بورس انجام شده، قرار است به زودي سهام چند شركت بزرگ به روي تابلوي اعلانات بورس برود.

به گفته مدير عامل سازمان خصوصي سازي، اينگونه اقدامات از اولين گام هايي است كه به منظور واگذاري هاي اصل 44 در حال انجام است .

وي گفت : خريد 40 درصد از سهام شركت هاي دولتي توسط مردم در حال حاضر به عنوان اولين اقدام در اين راستا آغاز شده است.

كرد زنگنه ادامه داد: پس از تاسيس شركت سرمايه گذاري و شركت هاي تعاوني شهرستاني ، سازمان خصوصي سازي به طور عملياتي وارد امر واگذاري ها خواهد شد.

وي با اعلام آمادگي سازمان خصوصي سازي براي واگذاري ها اظهار داشت : آمارهاي لازم و آماده سازي شركت ها به اين منظور آماده است .

مدير عامل سازمان خصوصي سازي با اشاره به مسئله ثبت شركت هاي تعاوني شهرستاني و شركت سرمايه گذاري در استان ها، گفت: اگر اين كار انجام شود هيچ مشكلي براي واگذاري ها وجود ندارد.

وي با تاكيد براينكه هر شركتي كه براي واگذاري آماده سازي شود و قيمت گذاري آن مشخص باشد بر روي تابلوي بورس مي رود، افزود : هيچ فرقي بين شركت ها براي واگذاري وجود ندارد ؛ به عبارت ديگر بين شركت هاي صنعتي ، مخابرات و بانكي در اين ارتباط تفاوتي وجود ندارد.

كرد زنگنه همچنين با اشاره به زمان واگذاري مرحله دوم سهام عدالت كه قرار بود در تير ماه سال جاري انجام شود، اظهار داشت : پس از پايان يافتن واگذاري هاي مرحله اول سهام عدالت ، واگذاري هاي مرحله دوم آغاز خواهد شد.