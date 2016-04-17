دختر ۶ ساله نی ریزی به قتل رسید/ دستگیری قاتل در کمتر از۱۲ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در پی اعلام فقدانی دختر بچه شش ساله به نام«ستایش – ع» در یكی از روستاهای اطراف شهرستان نی ریز و اطلاع پلیس از این موضوع، ماموران تحقیقات خود را در این خصوص آغاز كردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دختر بچه مفقود شده مقداری طلا از جمله گوشواره به همراه داشته، ماموران با استعلام از طلافروشی ها متوجه شدند فردی پس از مراجعه به یكی از طلا فروشی ها اقدام به فروش دو عدد گوشواره به مبلغ دو میلیون و ۵۵۰ هزار ریال كرده است.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار كرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، این فرد كه مردی ۴۳ ساله به نام «س- ط» بود كمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع جرم شناسایی و در یك عملیات غافلگیرانه در یكی از روستاهای اطراف شهرستان نی ریز دستگیر شد.

سردار گودرزی افزود: این فرد كه علت قتل این دختر بچه را سرقت طلاهای وی عنوان كرد، همسایه آنها بوده كه در هنگام مراجعه وی از مهدكودك، او را ربوده و پس از انتقال به كوه های اطراف روستا با یك دستگاه موتورسیكلت، او را به قتل رسانده و در همان مكان دفن می كند.