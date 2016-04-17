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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

مدیرعامل تاکسیرانی شهر تهران:

شورای حل اختلاف میزان افزایش نرخ كرایه ها را اعلام كرد

شورای حل اختلاف میزان افزایش نرخ كرایه ها را اعلام كرد

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای حل اختلاف میزان افزایش کرایه ها را اعلام کرده است، گفت: منتظر ابلاغ شورای شهر برای افزایش کرایه ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مظفر ضمن بیان این مطلب گفت: شورای حل اختلاف استان تهران پس از بررسی اعتراض فرمانداری تهران، میزان افزایش نرخ كرایه ناوگان حمل و نقل درون شهری پایتخت در سال جاری را اعلام كرده است اما سازمان تاکسیرانی کماکان منتظر ابلاغ شورای اسلامی شهر برای افزایش کرایه هاست.

وی درخصوص آماده سازی برچسب های نرخ جدید کرایه های تاکسی نیز گفت: وقتی شورای شهر تهران نرخ قطعی و نهایی کرایه تاکسی پایتخت در سال جدید را به سازمان تاکسیرانی ابلاغ کند، کار توزیع برچسب ها نیز آغاز خواهد شد.

لایحه بودجه سال۹۵ شهرداری تهران و لایحه افزایش نرخ كرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران، چندی پیش در پی اختلاف نظر شورای اسلامی شهر و فرمانداری تهران به شورای حل اختلاف استان ارجاع شد.

در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران میزان افزایش نرخ كرایه اتوبوس و تاكسی ۱۵درصد و مترو ۲۵ درصد تعیین شده بود. فرمانداری تهران با اعتراض به این میزان افزایش كرایه، لایحه شورای شهر تهران را تایید نكرد و آن را برای تعیین تكلیف به هیات حل اختلاف ارجاع داد.

کد مطلب 3600950
نورا حسینی

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