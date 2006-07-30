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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰

اسامي پزشكان كاروان هاي حج تمتع اعلام شد

اسامي پزشكان كاروان هاي حج تمتع اعلام شد

هيات پزشكي حج جمهوري اسلامي ايران ، اسامي پزشكان كاروان هاي حج تمتع سال جاري را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان حج و زيارت اعلام كرد: هيات پزشكي ، اسامي 875 پزشك شرايط براي كاروان هاي حج را بر روي پايگاه اينترنتي WWW.HMC.IR اعلام كرده است.

مديران كاروان هاي حج سال جاري در هر استان مي توانند با مراجعه به اين پايگاه پزشكان مورد نظر خود را كه پس از شركت در مصاحبه هاي عمومي تعيين شده اند حداكثر تا 15/5/85 انتخاب كنند.

بر اساس اين گزارش ، پزشكان پس از انتخاب توسط مديران كاروانها بايد معاينات پزشكي زايران را براساس دستورالعمل آغاز كنند.

در حج سال جاري هر كاروان داراي يك پزشك و علاوه بر آن هيات پزشكي حج بيمارستان هايي را در مكه معظمه و مدينه منوره داير مي كند.

کد مطلب 360099

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