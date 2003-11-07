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۱۶ آبان ۱۳۸۲، ۱۲:۴۷

توسط انجمن منتقدين و نويسندگان تئاتر ايران

جلسه گفت و شنود نمايش " شب هزار و يكم " برگزار مي شود

جلسه گفت و شنود نمايش " شب هزار و يكم " توسط انجمن منتقدين و نويسندگان تئاتر ايران روز دوشنبه 19 آبان ماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " پيش از اين قرار بود اين جلسه روز شنبه 10 آبان ماه در محل كافه ترياي تئاتر شهر برگزار شود، اما به دليل بروز پاره اي از مشكلات اين جلسه به تعويق افتاد و قرار شد جلسه گفت و شنود اين نمايش با حضور " بهرام بيضايي "، بازيگران نمايش " شب هزار و يكم "، خبرنگاران رسانه هاي ارتباط جمعي، كارشناسان و علاقمندان اين نمايش روز دوشنبه 19 آبان ماه ساعت 18 در محل تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر برگزار شود.

لازم به ذكر است كه امروز اجراي نمايش " شب هزار و يكم " به پايان مي رسد، اما با هماهنگي هاي انجام شده با گروه اجرايي، اين نمايش روز شنبه براي هنرمندان اجراي ويژه خواهد داشت.

کد مطلب 36010

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