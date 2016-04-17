به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی ایروانی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار عمومی با معدنکاران خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مدت ها است که بحث اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گرفته که نتیجه آن اکنون به صورت پروژه ها و برنامه های عملی به نمایش گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه در راستای تدوین استراتژی توسعه کشور در بخش معدن به شش پروژه رسیده ایم، بیان کرد: از این تعداد سه پروژه به صورت عمده در دستور کار جدی قرار گرفته است.

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکمیل زنجیره تولید فولاد در کشور را یکی از این پروژه ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کارهای مقدماتی این طرح انجام و اطلاعات آن گرفته شده که باید در برنامه پنج ساله پیش رو انجام شود.

ایروانی با بیان اینکه یکی دیگر از این پروژه ها بخش ژئوفیزیک بوده که در کل کشور قابل اجرا است، عنوان داشت: بحث سوم نیز نظارت بر فعالیت های معدنی با استفاده از روش های نوین است.

وی ادامه داد: در این زمینه بحث کاداستر، محاسبات میزان برداشت، رعایت اصول فنی استخراج، محاسبات حقوق دولتی، نقشه برداری در اولویت فعالیت های معدنی در برنامه پنج ساله است که از امسال شروع می شود.

وی همچنین به ایجاد توافق با منابع طبیعی برای حل دعاوی معدن کاران با منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در این توافقات به این موضوع رسیدیم که ابتدا در استان حل مشکل بین منابع طبیعی و معدن داران دنبال شود.

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر در استان این مسائل حل نشد در کارگروه تعامل در کشور بررسی و اگر نشد در مراجع قضایی رسیدگی می شود.

ایروانی همچنین از بهره برداران معدنی خواست تا نظرات خود در مورد مسئول فنی را تغییر دهند و افرادی که تجربه لازم در این زمینه دارند را برای گرفتن این مسئولیت به سازمان نظام مهندسی استان معرفی کنند.