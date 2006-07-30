اولين اقدام دولت براي تدوين لايحه واردات بنزين آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دفتر انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي مامور بررسي تدوين لايحه‌اي تامين اعتبار واردات بنزين از محل حساب ذخيره ارزي گرديده و اقدامات اوليه براي اين كار نيز آغاز شده است. البته توزيع بنزين از طريق كارت هوشمند و پا كوپن نيز منتفي نشده و فعلا در حال بررسي است.

اين درحالي است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز به لايحه دولت براي تامين اعتبار بودجه واردات بنزين در نيمه دوم سال چراغ شبز نشان داده و گفته است: سهميه بندي بنزين به طور كلي منتفي نشده و به دليل آماده نبودن زير ساخت‌ها با ارائه‌اي با اين خصوص از سوي دولت موافقيم.

گزارش مهر حاكي است حجم اين لايحه در صورت تدوين نهايي، احتمالا حول و حوش سه ميليارد دلار خواهد بود.

با نهايي شدن لايحه تامين اعتبار بودجه واردات بنزين از محل حساب ذخيره ارزي در سازمان مديريت و برنامه ريزي، هيئت دولت به سرعت و با فوريت آن را تصويب خواهد كرد.

گفتني است، مجلس در قانون بودجه سال جاري مجوز 2.5 ميليارد دلار واردات بنزين را صادر كرده بود كه اين بودجه در آستانه به اتمام رسيدن است.

در عين حال، مديرعامل پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي چند ماه قبل گفته بود كه بودجه 2.5 ميليارد دلاري براي واردات بنزين سال جاري كفاف نخواهد داد و به 3 تا 3.5 ميليارد دلار ديگر اعتبار در اين خصوص نياز داريم.

وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در مورد تعيين تكليف بنزين در جمع خبرنگاران اذعان كرده بود:در خوشبينانه‌ترين حالت، توزيع بنزين با كارت هوشمند تا آذرماه سال‌جاري امكان ندارد.