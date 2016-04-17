«من فکر میکنم یک روشنفکرم» روی صحنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر «من فکر میکنم یک روشنفکرم» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا پورهاشم از امروز ۲۹ فروردین در تماشاخانه «دا» روی صحنه می رود.

فرهاد رادمان، مهدی حق پرست، ریحانه نبی یان در این تئاتر به ایفای نقش می پردازند.

«من فکر می کنم یک روشنفکرم» تا ۲۳ اردیبهشت هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۸ در تماشاخانه «دا» به آدرس خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶ روی صحنه می رود.

دیگر عوامل این تئاتر عبارتند از دستیار کارگردان: پارسا مختار زنوزی، مشاور کارگردان: ریحانه نبی یان، طراح لباس: مینا سلیمی، طراح صحنه: مهشید جوادی، سامیه چراغی، عکاس: آزاده امیرخان، غزال مخلوق، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، روابط مجازی: علی صادقیان.