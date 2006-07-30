۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

رقاتبهاي تكواندو قهرماني نوجوانان جهان - ويتنام

ايران نايب قهرمان جهان شد

نمايندگان اوزان نهم و دهم تيم تكواندو نوجوانان كشورمان به مدال برنز مسابقات جهاني دست پيدا كردند و تيم ايران با احتساب اين دو مدال بر سكوي نايب قهرماني جهان ايستاد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه رقابت هاي قهرماني تكواندو نوجوانان جهان كه درهوشي مينه ويتنام درحال جريان است پيام قبادي در وزن نهم پس از شكست تكواندوكاراني از چين تايپه، اسپانيا و بزريل در مرحله نيمه نهايي با نتيجه دو يك مقابل كانزاس ليموف از روسيه بازي را واگذار كرد و به مدال برنز اين مسابقات  قناعت كرد.

بنابراين گزارش، در وزن دهم عليرضا يوسفي كه قبل از اين نمايندگاني از قبرس، تركيه و اردن را شكست داده بود در مرحله نيمه نهايي مقابل يونگ از كره جنوبي 4 بر 3 شكست خورد و به مدال برنز دست يافت.

تيم تكواندو نوجوانان ايران در اين دوره از رقابت ها باكسب  دو مدال طلا ، يك نقره و سه برنز عنوان نايب قهرماني دوره قبل خود  را تكرار كرد. 

