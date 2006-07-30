ايران نايب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه رقابت هاي قهرماني تكواندو نوجوانان جهان كه درهوشي مينه ويتنام درحال جريان است پيام قبادي در وزن نهم پس از شكست تكواندوكاراني از چين تايپه، اسپانيا و بزريل در مرحله نيمه نهايي با نتيجه دو يك مقابل كانزاس ليموف از روسيه بازي را واگذار كرد و به مدال برنز اين مسابقات قناعت كرد.

بنابراين گزارش، در وزن دهم عليرضا يوسفي كه قبل از اين نمايندگاني از قبرس، تركيه و اردن را شكست داده بود در مرحله نيمه نهايي مقابل يونگ از كره جنوبي 4 بر 3 شكست خورد و به مدال برنز دست يافت.