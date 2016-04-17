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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

بخشدار مرکزی کوهرنگ خبر داد:

یکی از اهالی روستای «سرآقاسید» کوهرنگ در رودخانه غرق شد

یکی از اهالی روستای «سرآقاسید» کوهرنگ در رودخانه غرق شد

کوهرنگ - بخشدار مرکزی کوهرنگ از غرق یکی از اهالی روستای سرآقاسید شهرستان کوهرنگ در رودخانه همجوار این روستا خبر داد.

فرزاد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، یکی از اهالی روستای سرآقاسید شهرستان کوهرنگ در رودخانه همجوار این روستا غرق شده است، عنوان کرد: بارش باران و طغیان رودخانه همجوار روستای سرآقاسید موجب غرق شدن این فرد شده است.

وی تاکید کرد: نام این جانباخته غلامحسین دادور است که هنوز جسد آن در رودخانه پیدا نشده است و نیروهای امدادی هلال احمر در حال حاضر به دنبال پیدا کردن جسد این جانباخته هستند.

روستای سرآقاسید دومین روستای پله کانی کشور است که در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری واقع است.

کد مطلب 3601105

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