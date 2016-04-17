به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه تئاتر «سه نقطه» بر اساس تعدد درخواست‌ها و با هدف حمایت از هنرجویان آموزشگاه ها ،دانشگاه ها و علاقه مندان به هنر والای تئاتر در فضایی سالم و رقابتی و ایجاد فرصت حضور برای همه علاقه مندان یاد شده فراخوان جشنواره پنجم بازیگری را برای نخستین بار به صورت عمومی منتشر می کند.

جشنواره بازیگری سه نقطه با رویکرد توجه به برجسته‌سازی نقش آموزش، با بهره­‌گیری از ظرفیت‌های موجود در تماشاخانه سه نقطه (سالن‌های خسرو شکیبایی و رکن الدین خسروی) امکان اجرای عمومی نمایش‌های برگزیده را فراهم ساخته است که در بخش‌های فراخوان به آن پرداخته می شود.

بخش های جشنواره عبارتند از:

۱- بخش تک گویی (مونولوگ)

۲- بخش صحنه‌های دو یا چند نفره

۳- بخش نمایش‌های کامل

با توجه به هدف جشنواره مبنی بر توجه و تاکید بر مقوله مهم "بازیگر و فضای خالی" صرفا بخش بازیگری در این رخداد مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرد. ضمنا کلیه آثار متقاضی شرکت در بخش های اول و دوم می توانند صحنه یا صحنه هایی از یک اثر نمایشی باشند و صرفا آثار شرکت کننده در بخش سوم (بخش نمایشهای کامل) می بایست نمایشی کامل اما کوتاه یا برگرفته باشد.

بخش‌­های جشنواره

۱- بخش تک‌گویی (مونولوگ)

این بخش فرصتی را برای معرفی استعدادهای برتر هنرجویان عرصه تئاتر فراهم ساخته وانتخاب آثاربا شرایط زیر صورت می گیرد:

الف. آثار معرفی شده از سوی آموزشگاه ها، دانشگاه ها و مراکز تئاتر کشور ( معرفی حداکثر ۳ اثر برای هر مرکز آموزشی).

ب. آثار معرفی شده که دارای توصیه نامه از سوی معلمین تئاتر بوده و با مشاوره ایشان تمرین شده باشند.(معرفی یک اثر)

شرایط

متقاضیان حضور در این بخش فقط یک بار با یک تک گویی می توانند متقاضی حضور در جشنواره باشند.

آثار این بخش حداکثر باید ۵ دقیقه باشد.

آثار در این بخش می­توانند صحنه ای از یک نمایشنامه ایرانی و یا خارجی باشندکه در شکل یک تک گویی ارائه می‌شوند.

مجموع آثار پذیرفته شده نهایی در این بخش ۲۵تک گویی است.

آثاربرگزیده جشنواره در این بخش که از ویژگی­های اجرایی و مشاوره گروه یا معلمین تئاتر برخوردار باشند پس از اعلام آرای گروه ارزیابی و داوری، امکان اجرای عمومی در یک نمایش اپیزودیک را با حمایت تماشاخانه سه نقطه دریافت می کنند.

۲- بخش صحنه‌های دو یا چند نفره

این بخش با هدف تشویق به انجام "کار گروهی"و مبادرت به شناخت مهارت های لازم برای حضور در یک گروه برگزار می­شود. انتخاب آثار نمایشی در دو بخش با شرایط زیر انجام می‌­گیرد:

الف)آثار متقاضی حضور در این بخش باید در یکی از کارگاه های آموزشی آموزشگاه های بازیگری و زیر نظر معلم مربوطه تمرین شده باشد (ارائه اسناد معتبر ضروری است. مثال: معرفی نامه آموزشگاه و یا معلم دوره)

ب) آثار متقاضی حضور در این بخش باید در یکی از کلاس های درسی دانشگاه های تئاتر و زیر نظر مدرس کلاس تمرین شده باشد. (ارائه اسناد معتبر ضروری است. مثال: معرفی نامه دانشگاه)

شرایط

متقاضیان حضور در این بخش فقط یک بار با یک اثر می توانند متقاضی حضور در جشنواره باشند.

مدت زمان آثار این بخش به ازای هر نفر ۳ دقیقه است.(مثال: دو نفر۶دقیقه، سه نفر ۹ دقیقه، چهار نفر ۱۲ دقیقه، پنج نفر و بیشتر حداکثر ۱۵ دقیقه).

آثار متقاضی در این بخش می­تواند صحنه ای از یک نمایشنامه ایرانی و یا خارجی باشد.

مجموع آثار پذیرفته شده نهایی در این بخش هشت اثر است.

۳- بخش نمایش های کامل

این بخش با هدف حمایت از هنرجویان و دانشجویان جوان به منظور تشویق برای تشکیل گروه های نمایشی اختصاص داده شده است. بدین ترتیب انتخاب آثار نمایشی با شرایط زیر صورت می گیرد:

الف)نمایش های تولیدی در کارگاه های آموزشی آموزشگاه های تئاتر (معرفی یک اثر).

ب) پایان‌نامه­‌های اجرایی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نمایش (معرفی دو اثر).

شرایط

سرپرست گروه متقاضی می تواند با تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره ضمن معرفی سوابق و فعالیت­های تئاتری گروه، متن پیشنهادی و کارگردان نمایش را به دبیرخانه جشنواره معرفی کند.(بدیهی است که منظور از گروه الزاما گروه های ثبت شده و یا رسمی نبوده و هنرجویان و دانشجویان می‌توانند گروه نمایشی خود را پس از تشکیل به دبیرخانه جشنواره معرفی کنند.).

هر گروه نمایشی می­تواند تنها یک نمایشنامه برای حضور در جشنواره پیشنهاد دهد.

مدت زمان هر اثر نمایشی نمی تواند بیشتر از ۳۵ دقیقه باشد.

مجموع آثار پذیرفته شده نهایی در این بخش پنج نمایش است.

شرایط عمومی

۱. دبیرخانه جشنواره صرفا ازطریق تکمیل فرم درخواست جشنواره پذیرای آثاربوده پس ازمطالعه آن ،زمان بازبینی تعیین وآثارمنتخب به جشنواره راه خواهندیافت.

۲. در هر بخش هنرجو یا دانشجو می‌تواند با یک اثر در مرحله ی نهایی جشنواره حضور داشته باشد.

۳. تعیین زمان، مکان و تعداد اجرای نمایش‌ها بر عهده ستاد برگزاری جشنواره و بر اساس امکانات موجود است.

۴. دبیرخانه جشنواره به دلیل محدودیت های مالی آمادگی اسکان و پذیرایی هنرمندان گرامی و گروه‌های شهرستانی پذیرفته شده را ندارد.

۵. مدارک، عکس، پوسترها، نمایشنامه‌ها و فیلم‌های ارسال شده (اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده) بازگردانده نمی شود.

۶. آثار برگزیده در پایان اردیبهشت ماه بازبینی و نتایج بلافاصله اعلام خواهد شد.

جوایز جشنواره:

- اهدا تندیس جشنواره و دیپلم افتخار: بازیگر برگزیده زن و بازیگر برگزیده مرد در هر سه بخش

- تقدیرنامه: برای آثار تحسین شده گروه داوری در هر بخش

-اهدا تندیس جشنواره و دیپلم افتخار برای نمایش برگزیده در بخش نمایش های کامل

- اهدا تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به استعداد درخشان جشنواره

- حمایت و تولید یک اثر نمایشی "اپیزودیک" از هفت اثر برگزیده بخش "تک گویی" با آرای گروه داوری و معرفی استاد راهنما

- حمایت و تولید یک اثر نمایشی "اپیزودیک" از دو یا سه اثر برگزیده بخش "صحنه‌های دو یا چند نفره" با آرای گروه داوری و معرفی استاد راهنما

- حمایت از اجرای عمومی نمایش برگزیده بخش "نمایش های کامل" با آرای گروه داوری و معرفی استاد راهنما

گاه شمار جشنواره:

مهلت ارسال درخواست: تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ (با توجه به تاکید دبیرخانه جشنواره به موضوع بازیگری، تنها ملاک پذیرش، تکمیل دقیق فرم درخواست و پیوست ضمائم است).

اعلام نتایج درخواست های پذیرفته شده برای شرکت در مرحله بازبینی جشنواره: دوشنبه ۳ خرداد ۹۵

زمان بازبینی آثار: چهارم تا هفتم خرداد ۹۵ (محل بازبینی متعاقبا از سوی دبیرخانه به گروهها و هنرمندان پذیرفته شده اعلام می شود.)

اعلام جدول نهایی اجراهای جشنواره: دوشنبه دهم خرداد ۹۵

زمان برگزاری جشنواره: ۱۶ تا ۱۸ خرداد ۹۵

مراسم پایانی: روز چهارشنبه ۱۸ خرداد۹۵ در سالن استاد رکن الدین خسروی مدرسه تئاتر و تماشاخانه سه نقطه. ساعت ۱۹

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در جشنواره

۱. فرم درخواست تکمیل شده

۲. تصویر کارت ملی و یک قطعه ۴*۳ عکس متقاضی

۳. یک نسخه از متن نمایش یا صحنه انتخابی

۴. ارائه توصیه نامه از آموزشگاه، دانشگاه یا استاد مربوطه ( متناسب با نیاز هر بخش)

نشانی دبیرخانه: (مدرسه تئاتر و تماشاخانه سه نقطه) میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، فلسطین شمالی، کوچه شهید مرتضی زاده، پلاک ۱۲

شماره تماس: ۸۸۹۵۲۳۸۴ – ۸۸۹۵۲۳۹۲

بر همین اساس علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوری به محل دبیرخانه و یا از طریق پایگاه رسمی مدرسه تئاتر و تماشاخانه سه نقطه

به آدرس www.3-noghte.com نسبت به دریافت و تکمیل فرم های شرکت در جشنواره اقدام کنند.