قضیه اسرا در راس اولویت های ما قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مناسبت روز اسیر در بیانیه ای اعلام کرد که قضیه اسرای فلسطینی از اولویت های ثابت این جنبش است و جزئی از پروژه آزاد سازی فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: ما با این موضوع که مسئله اسرای فلسطین تنها در برخی زمان ها مطرح شود مخالفیم. اسرای ما در حال حاضر وارد نبرد مشروعی شده اند.

در ادامه بیانیه گفته شده است: اسرای فلسطینی در چارچوب مبارزه ملی، در بند زندان های رژیم صهیونیستی قرار دارند لذا ما باید تمام تلاش خود را برای آزادی این افراد به کار بگیریم.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این بیانیه اعلام کرد: وحدت موضع سیاسی و ملی برای حمایت از اسرای فلسطین و تداوم انتفاضه یک ضرورت است. جهاد اسلامی فلسطین در پایان هماهنگی امنیتی میان نهادهای اطلاعاتی تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی علیه مقاومت را نکوهش کرد.