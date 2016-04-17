ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/اولنگ-شاهرود مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج-تهران محدوده پل کلاک و محور تهران-پاکدشت نیمه سنگین و در مابقی محورهای اصلی کشور تردد به صورت عادی و روان در جریان است.

همچنین در حال حاضر محور فرعی اولنگ-شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان به دليل بارش شديد باران و وقوع سيلاب مسدود اعلام شده است.

آخرین وضعیت جوی نشانگر این است که در برخی از محورهای استان‌های تهران، مازندران و گلستان بارش پراکنده برف و باران و در بیشتر محورهای استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و گیلان بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.

افزایش ۵.۸ درصدی تردد در ۲۴ ساعت گذشته

براساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌های هوشمند تردد شمار بر‌خط‌ ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.

کل تردد ثبت‌ شده‌ در شبانه‌روز گذشته‌‌ براساس آخرین اطلاعات دریافتی‌ از ۱۷۱۷ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌ ‌آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، محور تهران-شهریار و محور جاجرود-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ممنوعیت تردد به دلیل مشکلات جوی‌

محور پونل - خلخال واقع در استان‌های گیلان و اردبیل به دلیل بارش شدید برف و کولاک تا اطلاع بعدی‌ مسدود است.

محور شمشک - دیزین واقع در استان‌های البرز و تهران‌‌ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و باران و احتمال ریزش کوه‌ مسدود‌ است.

‌محور سروآباد - پاوه ‌واقع در استان کردستان‌ از ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران‌ ریزش کوه و نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

محور گنجنامه-تویسرکان ‌واقع در استان همدان‌ از مورخ ۲۰ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به شرایط جوی و صعب العبور بودن مسیر مسدود اعلام می‌شود. ‌

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌ واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

آزادراه رشت-قزوین باند رفت محدوده توتکابن به رودبار نرسیده به تونل نصفی‌ واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل جلوگیری از وقوع رانش ناشی از اختلاف سطح ایجاد شده مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رستم آباد - رودبار انجام می‌گیرد.

‌محور زابل – هیرمند‌ واقع در استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب مسیر مسدود اعلام می‌شود. ‌

محور ادیمی – هیرمند (محدوده اکبرآباد )‌ واقع در استان سیستان و بلوچستان‌ از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل طغیان رودخانه و بالا آمدن سطح آب مسیر مسدود اعلام می‌شود.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور امیدیه - جایزان، واقع دراستان خوزستان‌ به‌دلیل اجرای عملیات ترمیم جاده اصلی‌ حدفاصل کیلومتر ۳ الی ۶۰۰+۷ ‌از ۲۱ فروردین لغایت ۲۱ خرداد ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته مسدود است و تردد از محور جایگزین امیدیه – آغاجاری – چم نظامی – جایزان انجام می‌شود.

در محور دماوند ـ فیروزکوه‌ واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روز‌های چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌‌ و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور کرج - چالوس (کندوان) ‌‌ از مورخ ۲۱ فروردین تا ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در ‌آزاد‌راه تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا دو شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ و روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل عوارضی تا پایان حوزه استحفاظی اداره راه وشهرسازی استان تهران، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

محور قدیم تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۳ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا ‌دو‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷ و روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ‌به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کهریزک تا پلیس‌راه حسن آباد، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – ساوه، واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل اتوبان آزادگان تا پل رودشور، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.