ایران پشتیبان حزب الله لبنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره شبکه المنار، اظهار داشت: امروز جبهه حق و باطل و جبهه کفر و اسلام با پیشرفت علم، تبلیغات گسترده، توسط رسانه‌ها و مطبوعات در جهان روشن شده است.

وی گفت: راه اسلام در برابر کسانی که روش خصمانه و مغرضانه با مسلمانان دارند راهی روشن است.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه آمریکا شیطان بزرگ است، افزود: امام خمینی(ره) از ابتدا فرمودند که شیطان بزرگ آمریکاست زیرا برای آمریکا بسیار سنگین است که قدرتی در برابر آن‌ها بایستد.

وی بیان کرد: بعد از قیام امام خمینی(ره) لرزه بر اندام استکبار افتاد اما استکبار از ابتدا در برابر اسلام تسلیم نشد و در دوره‌های مختلف به جنگ با مسلمانان پرداخت.

آیت الله نوری همدانی گفت: مسلمانان باید ثابت قدم باشند و با استقامت در برابر دشمنان بایستند تا چهره استکبار بیشتر از پیش نمایان شود و مردم نیز پی به نقشه‌های شوم آن‌ها ببرند.

وی عنوان کرد: در دوره‌های گذشته دشمنان دولت عثمانی را متلاشی کردند تا مسلط شدن بر کشورهای اسلامی برای آن‌ها آسان‌تر باشد.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه قدرت اسلام روز به روز بیشتر می‌شود، افزود: بیداری اسلامی محصور به کشور ایران نیست بلکه در سراسر جهان گسترش یافته است.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب الهی و زمینه ساز ظهور امام عصر(عج) است و مستضعفان را بیدار خواهد کرد.

حزب الله بر دشمنان غالب خواهد شد

آیت الله نوری همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمات حزب الله لبنان بسیار مطلوب است، افزود: ما پشتیبان حزب الله هستیم و می‌دانیم که حزب الله بر دشمنان غالب خواهد شد.

وی بیان کرد: شخصیتی در رأس جامعه اسلامی ایران قرار گرفته که فقیه اسلام‌ شناس است و با عدالت و تقوا گام بر می‌دارد.

استاد برجسته حوزه علمیه گفت: ولی فقیه که در رأس جامعه قرار دارد باید از قدرت و مدیریت بالایی برخوردار باشد.

وی عنوان کرد: ما احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم زیرا میلیون‌ها انسان عاشق شهادت در ایران پشتیبان نظام هستند که بزرگ‌ترین سلاح محسوب می‌شوند.

آیت الله نوری همدانی در ادامه بیان کرد: تکلیف حکومت سوریه و حضور بشار اسد را باید مردم سوریه مشخص کنند نه دشمنان.

وی ادامه داد: باید در مقابل دشمنان با دلیل و برهان و جهاد بایستیم تا بر آن‌ها غالب شویم.