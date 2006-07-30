نگاه به جوان و رويكرد جوانانه يك ضرورت براي ايران است / لايحه نظام جامع انتخابات نقدي است عالمانه بر ضعف هاي قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام شهاب مرادي رئيس مشاوران جوان وزارت كشور در نشست خبري با خبرنگاران كه صبح امروز در وزارت كشور برگزار شد، با تاكيد بر اينكه نگاه به جوان و رويكرد جوانانه يك ضرورت براي ايران است گفت: به دليل اينكه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در حال نزديك شدن به سن 30 سالگي است و بدنه نظام در حال بازنشسته شدن است لذا اين ضرورت به خوبي احساس مي شود كه بايد به سمت جوانان برويم.

وي افزود: ما عادت كرده ايم در كارهاي مهم از باتجربه ها استفاده كنيم. ميانگين سني ما در وزارت كشور بالاي 48 سال است و كساني كه داراي تجربه هاي خوبي هستند در حال بازنشسته شدن هستند. ولي ازسوي ديگر بايد به جوان شدن بدنه وزارت كشور و كادر سازي براي آينده نظام نيز توجه بيشتري بنماييم.

مرادي با اشاره به اينكه وزير كشور به بحث نگرش حاكميتي در كنار نگرش جناحي و حزبي نگاه عميقي دارد، خاطرنشان كرد: بايد به نظام از ديد و نظر حاكميتي نگاه كنيم ولي با تاسف بايد بگوييم بچه هاي ما در دانشگاهها به گونه اي تربيت مي شوند كه بيشتر داراي يك نگرش اپوزيسيوني هستند تا نگرش حاكميتي.

رئيس مشاوران جوان وزارت كشور از فعاليت گروه مشاوران جوان وزارت كشور در 29 استان كشور خبر داد و اظهار داشت: فقط استان سمنان با اين اقدامات هنوز كنار نيامده است و بيشتر دفع الوقت مي كند ولي ما در 29 استان اين تشكيلات را اجرايي كرديم و در سفرهاي استاني از نزديك با فعاليت اين گروه آشنا هستيم و از اين جوانان نخبه بوسيله راههاي استخدامي موجود در وزارت كشور استفاده خواهد شد.

وي با اشاره به نوبودن فضاي مشاوران جوان، سفرهاي استاني را يك واقعيت انكار ناپذير دانست و خاطرنشان كرد: تاكنون به 9 استان سفر كرده ايم و گروه مشاوران جوان در استان مركزي به تهران آمده بودند و در تهران هم فعاليت هاي خود را انجام مي دهيم.

حجت الاسلام مرادي آشنايي صف و ستاد مجموعه وزارت كشور و آشنايي گروه مشاوران جوان با استانها و استانداري ها براي زمينه سازي و مشورت بهينه به وزير كشور را از فوائد اين سفرها دانست.

رئيس مشاوران جوان وزارت كشور بديهي ترين وظيفه اين گروه را مشاورت دادن به رئيس جمهور دانست و اظهار داشت: وزارت كشور يك مجموعه فرابخشي است و در بسياري از موارد چه اعضاي اصلي و چه مشاوران افتخاري، احساسشان بر اين موضوع مبتني است كه اكثر مشاوره هاي آنان كه با وزير كشور مطرح مي شود عملي و اجرايي شده است.

وي از جمله مشاورت هاي گروه مشاوران جوان را در حوزه هاي متعددي همچون حوزه هاي امنيتي و سياسي دانست و گفت: مثلا در مورد موضوع بنزين يكي از طرفهاي اصلي مشورت گروه مشاوران جوان بوده اند كه اين موضوع را در قالب يك بولتن تهيه كرده و در اختيار وزير كشور قرار داده اند و موضوع قوميت ها نيز يكي ديگر از موارد مشاورتي اين گروه با وزير كشور بوده است.

ما با هيچ كسي اختلاف نداريم و احكام دوستان ما به امضاي وزير كشور رسيده است

مرادي با اشاره به برخورد استانداران با مشاوران جوان تصريح كرد: عموما برخورد استانداران با مشاوران جوان مناسب بوده است، لذا اگر يك جوان به اين موضوع به عنوان يك رانت دولتي نگاه كنند طبعا ترد مي شود و نمي تواند به كار خود ادامه دهد. لذا استانداران خود اين افراد را با ديدگاه هاي ملي و حاكميتي انتخاب كرده اند و گروه مشاوران جوان در استانها بسيار مورد توجه استانداران و اعتماد آنان هستند.

رئيس مشاوران جوان وزارت كشور انتخاب مديران آينده را از ميان مشاوران جوان به كارآيي و كاركرد اين گروه مرتبط دانست.

وي در مورد لايحه نظام جامع انتخابات كه از سوي وزارت كشور به دولت ارائه شده است، گفت: اين اقدام از طرف اداره كل انتخابات وزارت كشور انجام شده و به نظر مي رسد در يك نگاه كلي با مطالبات مردم همخواني دارد و اين موضوع كه وقتي يك جوان كم سن و سال و يا يك دوره گرد براي ثبت نام و شركت در انتخابات مي آيد و مي گويد مي خواهد مملكت را اداره كند و شما از آن به عنوان فكاهي ياد مي كنيد، اين لايحه مي تواند نقدي عالمانه بر ضعف هاي قانون انتخابات باشد. لذا نبايد از چالش بترسيم و بايد نخبگان جامعه در اين موارد به بحث و گتفگوي بيشتري بنشينند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا در خصوص اين لايحه مهم از شما نظري خواسته نشده است، اظهار داشت: پاسخ اين سئوال را بايد از كارانديش رئيس دفتر انتخابات بپرسيد و اين موضوع را مي پذيرم كه از ما مشورتي خواسته نشده است ولي قرار است وقتي طرح اوليه مطرح شد در بحث هاي چالشي كه در جمع هاي دانشجويي خواهيم داشت مطالبات جوانان را بررسي كرده و بعد آن را مدون به وزير كشور ارائه نماييم و اين خواسته خود پورمحمدي بوده است.

مرادي در پاسخ به اين سئوال كه آيا گروه مشاوران وزارت كشور با گروه مشاوران جوان رياست جمهور مشكلاتي دارند، پاسخ داد: ما با هيچ كسي اختلاف نداريم و احكام دوستان ما به امضاي وزير كشور رسيده است.

رئيس مشاوران جوان وزارت كشور از برگزاري سومين همايش گروه مشاوران جوان در سه شنبه هفته جاري خبر داد و افزود: اين همايش در سالن پيامبر اعظم(ص) وزارت كشور و با حضور وزير كشور آغاز مي شود و در اين همايش از معاونين و همچنين از رئيس سازمان ملي جوانان و استاندارها نيز كه نماينده عالي دولت هستند و از تمامي استانداري ها دعوت شده است.

مرادي در پايان از وجود 20 عنوان كارگروه پيش بيني شده در وزارت كشور خبر داد و گفت: اين كارگروه ها ذيل چهار گروه اصلي تحت عناوين سياسي، فرهنگي، اجتماعي، امنيتي، اقتصادي و عمراني تشكيل مي شود كه افراد مي توانند به تناسب شغل و تحصيلات خود به گروه مشاوران جوان مشورت بدهند و روزهاي دوشنبه جلسه اي را مشاوران افتخاري و اعضاي گروه كه امور كاربردي مربوط به گروه را انجام مي دهند، برگزار مي كنيم و تاكنون چهار ماه است كه هر هفته به طور مرتبط اين جلسات تشكيل مي شود.