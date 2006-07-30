ائمه جماعات مدارس بايد حداقل روزي 5 ساعت مطالعه كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، حجت الاسلام محسن قرائتي در دومين دوره آموزش متمركز ائمه جماعات مدارس سراسر كشور در مشهد ، افزود: ميزان مطالعه با توجه به دوره تحصيلي متفاوت است اما روحانيون مدارس بايد حداقل 5 ساعت در روز مطالعه كنند.

وي هم چنين با بيان اينكه درس هايي كه در حوزه تدريس مي گردد بخشي از نيازها براي روحانيون مدارس است ، تصريح كرد: ائمه جماعات بايد علاوه بر مطالب درسي حوزه داراي مهارت هاي ويژه ديگري در جهت برقراري ارتباط و تاثير گذاري در دانش آموزان را دارا باشد.

معاون آموزش ستاد اقامه نماز كشور نيز در اين مراسم گفت: 8 عنوان درسي در اين دوره آموزش توسط اساتيد مجرب به ائمه جماعات مدارس سراسر كشور تدريس خواهد شد.

حسن كاشي ، روش تبليغ با گرايش تفسير ، آشنايي با مباني پرسش و پاسخ ، مهارت سخنراني كوتاه ، نماز در آيات و روايات ، شناخت ويژگي هاي مخاطبان ، آشنايي با كتب ديني و قرآن دانش آموزان ، تجويد و مهارت بيان احكام را ، عناوين كتاب هاي آموزش ذكر كرد.

وي افزود: اين دوره آموزشي به مدت 5 روز ، با حضور حدود 420 ائمه جماعات مدارس سراسر كشور برگزار خواهد شد.

كاشي با بيان اينكه ائمه جماعات مدارس در اين دوره 40 ساعت آموزش خواهند ديد ، گفت: در پايان اين كلاس ها ، آزمون جامعي برگزار و به افرادي كه موفق به كسب 60 درصد نمره شوند ، لوح شركت در دوره اعطا مي شود.