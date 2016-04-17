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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۵۸

شاکری خبر داد؛

معابر تهران به نام شهدای «مدافع حرم» نامگذاری می‌شوند

معابر تهران به نام شهدای «مدافع حرم» نامگذاری می‌شوند

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران، از بررسی نامگذاری معابر و خیابانهای شهر به نام «شهدای مدافع حرم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جریان بررسی نام گذاری بیش از یکصد ایستگاه مترو در دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورا اظهار داشت: طبق هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، نام گذاری معابرو خیابانهای شهر به نام شهدای عزیز مدافع حرم در دستور کار کمیسیون نامگذاری شورا قرار گرفته است.

در ادامه جلسه نام یکصدو یک ایستگاه مترو مربوط به خطوط ۲،۴، ۵، ۶، ۷ قرائت شد و پس از اظهار نظر اعضا و اصلاح نام دو ایستگاه گلبرگ به جانبازان و ایستگاه میدان بوستان به میدان کتاب اسامی ایستگاه ها که برخی در سنوات قبل نام گذاری شده بود و برخی نیز قرار است در ایستگاههای در دست بهره برداری خطوط جدید نام گذاری شود به تصویب رسید.

کد مطلب 3601195
نورا حسینی

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