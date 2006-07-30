دولت لبنان هرگونه مذاكره پيش از توقف تجاوزات اسرائيل را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي لبنان، فواد سنيوره در كنفرانس مطبوعاتي مشترك كوتاه خود با نبيه بري رئيس پارلمان لبنان گفت : خواهان آتش بس فوري و غير مشروط هستيم.

وي درادامه سخنانش تاكيد نمود : مذاكراه اي پيش از آتش بس و تحقيق درباره كشتار اسرائيل در كارنيست.

سنيوره درباره جنايت امروز ارتش رژيم صهيونيستي در به خاك و خون كشيدن دهها نفر از جمله شماري از كودكان در شهرك قانا درجنوب لبنان گفت : آنچه روي داد نتيجه يك اشتباه نبود و براي دومين باراست كه تكرار مي شود و اين روستاي بي گناه هدف قرار مي گيرد.

جنگنده هاي ارتش رژيم صهيونيستي امروز با حمله به يك ساختمان سه طبقه در شهرك قانا در جنوب لبنان دستكم 55نفر از جمله 23كودك را به شهادت رساندند.

نخست وزيرلبنان خاطرنشان كرد: پذيرفتني نيست كه به هركاري پيش ازوقوع آتش بس فوري وغيرمشروط ادامه دهيم وهرگونه سخن ديگري جايگاهي ندارد.

نبيه بري رئيس مجلس لبنان با تسليت به خانواده هاي شهداي جنايت هولناك صهيونيستها در قانا تاكيد كرد : تا پيش از برقراري آتش بس با هيچ كس حرفي نداريم.اشاره بري به كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا است كه مقامهاي لبناني هرگونه گفتگو با وي را تا پيش از توقف تجاوزات وحشيانه اسرائيل رد كرده اند.رايس درديدار با اولمرت و ليوني، بار ديگر بر حمايت همه جانبه آمريكا از جنگ افروزي و جنايات جنگي اسرائيل در لبنان تاكيد كرد.



بري تاكيد كرد : به نام مردم جنوب و به نام همه لبناني ها و به نام مقاومت هيچ سخني نداريم جز اينكه ما در پشت سر دولت به رهبري فواد سنيوره در اين موضع بزرگ قرار داريم .



خبر ديگراينكه سنيوره ازاعضاي دولت لبنان خواسته است براي برگزاري نشست فوق العاده در ساعت 18 امروز به وقت محلي گردهم آيند.

در اين حال مسئولان لبناني به وزير امور خارجه آمريكا اطلاع داند تا پيش از توقف فوري جنايات اسرائيل در لبنان،امكان هيچ گونه ديداري با وي وجود نخواهد داشت .



به گفته اين منابع، ديدار رايس كه قراربود از لبنان انجام شود در پي جنايت هولناك اسرائيل در روستاي قانا كه طي آن بيش از 40 غير نظامي بيگناه از جمله 20 كودك به خاك وخون كشيده شدند، لغو شده است.