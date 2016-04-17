به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله پرويزي مسئول اداره مسيل هاي اين منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: به منظور جلوگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و جاری شدن سیل، رودخانه های شمال تهران به صورت روزانه لایروبی می شوند که این اقدام با توجه به بارندگی های اخیر به صورت ویژه انجام و ۱۲ رودخانه شمال تهران دو بار لایروبی و رسوبات آن جمع آوری و خارج شدند.

وی افزود : طرح ضربتی لایروبی و تخلیه رسوبات زیر پل گلابدره نیز از اقدامات اجرایی در بارندگی های اخیر بود.

پرویزی خاطر نشان ساخت: در طرح استقبال از بهار نیز که از اول اسفند ماه آغاز شد ۱۲۰ کیلومتر مربع از رودخانه های این منطقه لایروبی شد.

این مقام مسئول از شهروندان خواست با توجه به موقعیت جغرافیایی و کوهپایه بودن منطقه یک و احتمال شسته شدن سنگ و شن از کوه به هنگام بارندگی ها، وسایل نقلیه خود را در مجاورت مکان های خطرساز از جمله مسیر کوه و زیر درختان پارک ننموده و از ریختن نخاله ها و ضایعات ساختمانی ، و زباله های خانگی در داخل رودها و کانال ها خودداری نموده که موجب گرفتگی جریان آب نشود .