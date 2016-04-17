کمبود ۸۰۰۰ کلاس درس در البرز / برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز

به گزارش خبرگار مهر، علی بهرامی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان البرز که ظهر امروز (یکشنبه) در محل سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز به منظور توسعه مشارکت مردمی و ظرفیت خیرین برای ساخت و ساز مدارس در همه استان ها و شهرستان ها تشکیل داده شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مجمع خیرین مدرسه ساز در ۳۱ استان کشور از جمله استان البرز تشکیل داده شده و فعالیت های خوبی را از خود به منصه ظهور گذاشته اند، افزود: در ۶ شهرستان استان البرز نیز این مجمع به صورت شهرستانی فعالیت دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز با تاکید بر لزوم برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان البرز، خاطرنشان کرد: به طور قطع برگزاری چنین همایش هایی، خیرین و دیگر مردم جامعه را ترغیب و تشویق به همکاری بیش از پیش در این بخش می کند.

جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز ۲۷ اردیبهشت در البرز برگزار می شود

وی با بیان اینکه با بررسی روند مساعدت خیرین می توان به این نکته پی برد که خیرین هر سال نسبت به سال گذشته بهتر وارد عمل می شوند و میزان تعهدات آن ها به میزان چشم گیری افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز در استان البرز برگزار می شود.

بهرامی با اشاره به اینکه به طور قطع برگزاری چنین همایش بزرگ و ارزنده ای به برنامه ریزی های دقیق و از پیش تعیین شده ای نیاز دارد که خوشبختانه این موارد در البرز به واسطه جلسات مرتبط برگزار شده، مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ۲۵ میلیارد تومان اعتبار، میزان کمک های خیرن مدرسه ساز البرزی در سال گذشته بوده است.

وی بیان کرد: استان البرز همواره در بخش تحقق تعهدات خیرین به خوبی ظاهر شده به نحوی که در طول این سال ها از میزان ۹۶ میلیارد تومان تعهد خیرین بیش از ۶۷ میلیارد تومان آن یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد تعهدات تحقق پیدا کرد است.

سالانه ۱۲ هزار نفر به جمعیت دانش آموزی البرز اضافه می شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان البرز در بخش دیگر سخنان خود به نیاز شدید استان البرز به مدرسه اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی در البرز همه ساله به ۳۰ مدرسه جدید نیاز داریم.

محمدرضا اسپرورین رئیس مجمع خیر مدرسه ساز البرز در ادامه با اشاره به کمبودهای موجود بخش آموزش و پرورش استان البرز، اضافه کرد: در حال حاضر ۸ هزار کلاس درس در البرز کمبود داریم این در حالی است که همه ساله شاهد افزایش ۱۲ هزاری نفری دانش آموزان به این استان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه خیرین در تمامی بخش ها بازوان موثری به منظور رفع مشکلات آموزش و پرورش محسوب می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار خیر شناسنامه دار در سطح کشور وجود دارد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز البرز در پایان خاطرنشان کرد: استان البرز به واسطه تحقق تعهدات خیرین در بحث مدرسه سازی جایگاه سوم کشور را از آن خود کرده است.