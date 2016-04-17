گلایه باشگاه استقلال از قضاوت محسن ترکی در دربی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، آبی‌های پایتخت طی نامه ای نسبت به داوری دیدار دربی ۸۲ گلایه هایی را مطرح کردند.

در این نامه آمده: استقلال در شهرآورد ۸۲، مغلوب حریف خود شد و هیچ توجیهی نیز برای آن ندارد. انتشار مصاحبه مدیر عامل و مربیان، نامه کاپیتان، اظهارات بازیکنان و اطلاعیه کادر فنی که در همه آنها شکست پذیرفته و از هواداران عذرخواهی شده است، نشان دهنده همین است که استقلال باخت را قبول کرده و دنبال دلایل غیر موجه نیست.

اما جدا از نتیجه و همه این مسایل، استقلال در شهرآورد روز جمعه ضربات مهلکی از داور خورد. محسن ترکی با وجود همه سوابق و کارنامه ای که دارد، بازنده اصلی نبرد سرخابی ها بود. او که قضاوت در چندین شهرآورد را هم یدک می‌کشد، در کمال ناباوری ۲ پنالتی استقلال را ندید و یک پنالتی نادرست برای پرسپولیس اعلام کرد.

به گواه تصاویر واضح و نظر قطعی کارشناسان داوری، در دقیقه ۳۲ خطای مشخص پنالتی روی آرش برهانی در مقابل دروازه پرسپولیس گرفته نشد. در صحنه ای دیگر، توپ به وضوح به دست مدافع قرمزپوشان برخورد کرد اما داور این صحنه را هم ندید گرفت. در صحنه ای هم که به نفع سرخ‌پوشان خطای پنالتی اعلام شد، به طور مشخص اول بازیکن پرسپولیس روی حنیف عمران زاده مرتکب خطا شد.

از فدراسیون فوتبال، کمیته داوران و مسئولان محترم آن که قضاوت داور را بی نقص دانستند، تقاضا داریم به این پرسش ما پاسخ دهند: به جز اعلام یک پنالتی نادرست برای رقیب و نگرفتن ۲ پنالتی واضح و مشخص برای استقلال، دیگر چه ظلمی می توان در مسابقه ای با این اهمیت، متصور شد؟

باز هم اعلام می‌کنیم باخت را پذیرفته و به هیچ وجه دنبال توجیه نیستیم، اما در بازی حساس با استقلال خوزستان نیز، گل حریف با خطای قطعی روی پرو پییچ به ثمر رسید و باعث تساوی آن بازی حساس شد و این هم از دیدار با پرسپولیس که یکی از مهم ترین شهرآورد های دهه اخیر محسوب می‌شد و اشتباهاتی عجیب در حد نگرفتن ۲ پنالتی در آن پدید آمد.

چطور یک مسئول محترم فدراسیون چند هفته قبل، بلافاصله پس از مصاحبه کلی سرمربی استقلال، موضع گرفته و دم از شکایت می‌زند و دیگری در مسابقه ای دیگر، تیم رقیب را متضرر دانست اما حالا سکوت را انتخاب کرده و از این اشتباهات حرفی به میان نمی آورند؟

داور محترم مسابقه و مسؤولان کمیته و دپارتمان داوری، باید در مورد این اشتباهات اثرگذار و تعیین کننده، پاسخی اصولی داشته و هواداران استقلال را قانع کنند. نگرفتن ۲ پنالتی قطعی و اعلام یک پنالتی نادرست به سود حریف، به هیچ وجه اشتباهاتی کوچک و بخشودنی نیست.