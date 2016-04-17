تندیس پروفسور سمیعی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تندیس پروفسورمجید سمیعی به مناسبت ۴ دهه فعالیت اش در حوزه علوم اعصاب عصر امروز با حضور شهردار تهران و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در برج میلاد رونمایی شد.

وی در این مراسم اظهار داشت: من تمام زندگی ام را صرف بشریت کرده ام همچنین در راستای توسعه علم و نجات انسان در اقصی نقاط جهان تلاش های فراوانی داشته ام.

پروفسور سمیعی افزود: اکنون زمان حمایت از کشور آفریقا است تا این کشور بتواند جوانان مستعد خود را رشد و توسعه دهد.

وی با اشاره به جنگ های کنونی کشورهای همسایه گفت: اگر بتوانیم تعاملات علمی را توسعه دهیم می توانیم از این بلایا جلوگیری کنیم.

به گزارش مهر، پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی جراحان مغز و اعصاب با حضور رئیس جمهور صربستان، وزیر علوم، وزیر صنعت، معدن و تجارت و متخصصان برجسته در حوزه مغز و اعصاب از امروز آغاز بکار کرد.