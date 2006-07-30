۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۴۳

سرپرست تيم ملي فوتبال:

هنوز حريفان تداركاتي مشخص نشده اند

روز 11 مرداد در خصوص بازي تداركاتي داخلي تصميم گيري مي شود با اين حال هنوز نام حريف يا حريفان تداركاتي مشخص نيست.

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهدي مناجاتي  درحاشيه جلسه تمريني صبح امروز تيم ملي در آكادمي ملي المپيك گفت : قلعه نويي تصميم مي گيرد با چه تيمي بازي كنيم  اما هنوز حريفمان مشخص نشده است .

وي درباره بازي تداركاتي خارجي كه قرار است 19 مرداد برگزار شود گفت : موضوع را به فدراسيون سپرده ايم و قرار است آنها پيگير اين موضوع باشند . اما همين قدر بدانيد كه با دو تيم عربي در حال مذاكره هستيم .

مناجاني درپايان وضعيت روحي و رواني تيم ملي را عالي توصيف كرد وگفت : همه چيزخوب پيش مي رود. بدن بازيكنان رفته رفته آماده مي شود و اميدواريم سوريه را با نتيجه خوبي شكست دهيم .

 

