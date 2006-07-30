هنوز حريفان تداركاتي مشخص نشده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهدي مناجاتي درحاشيه جلسه تمريني صبح امروز تيم ملي در آكادمي ملي المپيك گفت : قلعه نويي تصميم مي گيرد با چه تيمي بازي كنيم اما هنوز حريفمان مشخص نشده است .

وي درباره بازي تداركاتي خارجي كه قرار است 19 مرداد برگزار شود گفت : موضوع را به فدراسيون سپرده ايم و قرار است آنها پيگير اين موضوع باشند . اما همين قدر بدانيد كه با دو تيم عربي در حال مذاكره هستيم .

مناجاني درپايان وضعيت روحي و رواني تيم ملي را عالي توصيف كرد وگفت : همه چيزخوب پيش مي رود. بدن بازيكنان رفته رفته آماده مي شود و اميدواريم سوريه را با نتيجه خوبي شكست دهيم .