فرانشیز بیماران هموفیلی رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت، دکتر امید قادری اظهار داشت: فرانشیز اکثر بیماران هموفیلی(آزمایشگاه ، تزریق فاکتور با خون و داروهای هموفیلی) رایگان است .

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱۴ بیمار هموفیلی در استان کرمانشاه وجود دارد ، افزود: از این تعداد ۱۶۷ نفر تحت پوشش بیمه سلامت می باشند و مابقی از طریق سایر سازمانها بیمه گر خدمات دریافت می کنند که فرانشیز (آزمایشگاه ، تزریق فاکتور با خون ، داروهای هموفیلی (فاکتورهای خونی ) و... ) اکثر این بیماران برابر ضوابط رایگان است.

دبیر شورای هماهنگی سازمانهای بیمه‌گر استان کرمانشاه درخصوص هزینه‌های بیماران هموفیلی بیان داشت: اداره کل بیمه سلامت برای هر بیمار ماهانه بیش از یک میلیون و ۳۵۹ هزار ریال پرداخت می کند و در مورد خدمات غیر تخصصی این بیماران مانند سایر بیمه شدگان عمل می‌گردد .