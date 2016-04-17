به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر یکشنبه در نشست کارگروه ایجاد رونق در بنگاه‌های کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی استان بوشهر اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار مهم صنعتی در استان بوشهر وجود دارد و برای توسعه صنعتی استان برنامه داریم.

وی یکی از برنامه‌های مهم در استان بوشهر را ایجاد و راه‌اندازی منطقه ویژه شمال استان دانست و اضافه کرد: زیرساخت‌های منطقه ویژه شمال استان بوشهر ایجاد می‌شود که در این راستا از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده می‌کنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به همجواری منطقه ویژه شمال استان بوشهر با ساحل دریا و همجواری خط لوله نفت و گاز و فرودگاه و بزرگراه، تصریح کرد: در هیچ منطقه‌ای چنین ظرفیت‌های آماده‌ای کنار هم وجود ندارد.

وی خواستار ارائئه تسهیلات به بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های منطقه شمال استان بوشهر شد و افزود: در این زمینه چهار هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد که برای تسهیل در ورود سرمایه‌گذاران باید اقدامات لازم انجام شود.

سالاری در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت ویژه از صنایع کوچک و متوسط، بیان کرد: کمبود نقدینگی به عنوان یکی عامل مهم رکود در بسیاری از واحدهای صنعتی است و نیاز است که با کاهش نرخ سود بانکی برای پرداخت تسهیلات به این واحدها اقدام شود.

وی خواستار همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی شد و ادامه داد: کاربری برخی از واحدهای راکد و نیمه فعال نیز باید تغییر کند زیرا وضعیت مناسبی در بازار نیز ندارند.

استاندار بوشهر بر لزوم حمایت ویژه از بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد و افزود: به منظور بهبود وضعیت بازدهی واحدهای صنعتی باید نسبت به بهسازی و بازسازی آنها اقدام کرد.