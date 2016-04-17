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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۲۱:۵۰

طی حکمی از سوی قائم مقام مجتمع ربع رشیدی؛

مشاور امور بین الملل مجتمع علمی فرهنگی تاریخی ربع رشیدی منصوب شد

مشاور امور بین الملل مجتمع علمی فرهنگی تاریخی ربع رشیدی منصوب شد

تبریز - طی حکمی از سوی قائم مقام مجتمع علمی فرهنگی تاریخی ربع رشیدی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی بعنوان مشاور امور بین الملل مجموعه ربع رشیدی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، طی حکمی از سوی محمد حسن لواسانی قائم مقام مجتمع علمی فرهنگی تاریخی ربع رشیدی، سعید کنعانی مدیر عامل  جمعیت هلال  احمراستان  آذربایجان شرقی بعنوان مشاور امور بین الملل ربع رشیدی  منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به اینکه جنابعالی در مسئولیت خطیر مدیر عامل هلال احمر استان قرار گرفته اید و هلال احمر ایران هم بعنوان یکی از سازمانهای بین المللی و عضو هلال احمر و صلیب سرخ جهانی می باشد  بعنوان مشاور مجتمع علمی فرهنگی تاریخی  ربع رشیدی(دانشگاه بین المللی) منصوب می شوید. امید است با تجربیات علمی ارزنده خود پیام این  مجمع دانشگاهی را که نشان دهنده پیشرفت تمدن و علم ایران اسلامیمان  در قرون گذشته بوده بگوش جهانیان برسانید .

کد مطلب 3601453

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