لايحه نظام جامع انتخابات بسيار مثبت است / بازرسي هاي وزارت كشور تضميني بر صحت انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار "مهر " در مشهد، كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در همايش فرمانداران و مديران كل امور اجتماعي و انتخابات استانداري هاي استان هاي شمال شرق كشور در مشهد با بيان اين مطلب افزود : بارزسي هاي حين اجرا توسط وزارت كشور بر صحت جريان انتخابات مي افزايد و بازرسان بايد بر روند امور اجتماعي در جهت پاسداري از آراء مردم دقت كنند، چرا كه اين بازرسي ها تضميني براي صحت جريان انتخابات مي باشد.

عباسعلي كدخدايي با اشاره به ضرورت آموزش هيات هاي اجرايي در جريان انتخابات اظهار داشت: معتمدين بايد بر اساس قانون انتخاب شوند و با جديت لازم آموزش ببينند تا مشكلاتي از قبيل مباحث مطرح شده در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نداشته باشيم.

علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور نيز در اين همايش با اشاره به طرح هاي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي گفت: هدف از ارائه اين دو طرح گرفتن برگزاري انتخابات از وزارت كشور و سپردن آن به كميسيون هاي مجري بود و از آن جايي كه اين دو طرح بدون در نظر گرفتن شوراي نگهبان در كشور ما به عنوان اهرم نظارت بر انتخابات مطرح شده بود، در مجلس با آنها مخالفت شد.

وي همچنين در خصوص لايحه نظام جامع انتخابات اظهار داشت : كليت اين لايحه بسياري از مشكلات گذشته را حل نموده و به طور قطع قوانين انتخابات را ساماندهي مي كند چرا كه هر كدام از انتخاب هايي كه در كشور برگزار مي شود داراي قوانين و مختصات اجرايي متفاوتي است كه بر اساس اين لايحه موانع موجود حل خواهد شد.

مهندس محمد جواد محمدي زاده ، استاندار خراسان رضوي نيز در اين همايش انتخابات را يكي از وظايف اصلي و اساسي وزارت كشور خواند و افزود : به طور قطع وزارت كشور ماموريتي مهمتر، جدي تر و حساس تر از برگزاري انتخابات ابعاد مختلف جامعه به ويژه ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي را تحت شعاع قرار مي دهد، ندارد.