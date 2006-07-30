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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۶

استاندار تهران در گفتگو با"مهر":

با مهندسان ناظر ساختمان متخلف برخورد قانوني مي‌شود/ عوامل نفوذي متخلفان در شهرداري‌ها شناسايي مي‌شوند

با مهندسان ناظر ساختمان متخلف برخورد قانوني مي‌شود/ عوامل نفوذي متخلفان در شهرداري‌ها شناسايي مي‌شوند

استاندار تهران گفت : با مهندسان ناظر ساختمان هايي كه از چارچوب قوانين عدول كرده اند، برخورد قانوني مي شود .

استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت : مسئوليت اصلي اعلام تخلفات ساختماني برعهده مهندسان ناظر ساختمان‌هاست و در صورتيكه تخلفات صورت گرفته گزارش نشود با وي برخورد قاطع و قانوني صورت خواهد گرفت .

وي خاطر نشان كرد : بر اساس قانون بايد با مهندسان ناظر ساختماني كه نظارتي بر تخلفات ساختماني ندارد، برخورد شود اما به دليل وجود كميسيون ماده صد اين برخوردها صورت نمي گيرد.

وي تصريح كرد : در اهمال كاري هاي صورت گرفته از سوي برخي مهندسان ناظر هم مردم و هم دولت متضرر خواهند شد؛ بر همين اساس از اين پس اقدامات جدي براي جلوگيري از اين ضرر و زيان ها انجام مي شود .

اين مسئول ياد آور شد : با عوامل نفوذي در شهرداري‌ها ودبيرخانه ها كه در بسياري از موارد اقدام به پنهان كردن تخلفات مي كنند، نيز شناسايي و برخورد قاطع خواهد شد .

کد مطلب 360159

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