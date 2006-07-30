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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۱۴

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات:

دسترسي همگان به ارتباطات ارزان فراهم مي‌شود

دسترسي همگان به ارتباطات ارزان فراهم مي‌شود

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از فراهم شدن زمينه‌هاي دسترسي همگان به ارتباطات ارزان در آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد سليماني در مراسم افتتاحيه گردهمايي دو روزه مديران مخابراتي سراسر كشور با اشاره به ديدگاه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت : زير پوشش قرار دادن بخش هاي خصوصي در حوزه توليد ، خدمات و صنعت جزء وظايف وزارت ارتباطات است و وحدت و همدلي بين تمام بخش ها و جلوگيري از بخشي نگري از جمله شعارهاي دولت نهم است .

وي سرويس دهي به مردم را از حقوق مسلم آنها دانست و گفت : در حوزه خدمات اجتماعي و سرويس دهي به مردم با استفاده از فناوري بايد ارتباطات مردم به سرعت برقرار شود و اين حقوق شهروندي بايد رعايت شود.

سليماني زير پوشش قراردادن بخش هاي خصوصي در حوزه توليد ، خدمات و صنعت را از وظايف اين وزارتخانه عنوان و تصريح كرد: وحدت و همدلي بين همه بخش ها وجلوگيري از بخشي نگري از مهمترين شعارهاي دولت نهم است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از دسترسي همگان به ارتباطات با قيمت ارزان خبر داد و افزود: كيفيت بحث اساسي خدمات است و ارتباطات نيز بايد در راه رفاه مردم باشد تا آرامش ايجاد كند.

وي با بيان اينكه فاصله ديجيتالي در كشور عميق است افزود: فاصله ديجيتالي در كشور بايد كاهش يابد. وي گفت : اقتصاد همه كشورها به سمت ديجيتالي شدن پيش مي رود.

سليماني از تشكيل 5 كميته براي حمايت از توليدكنندگان داخلي خبر داد و افزود: توليد داخلي به معني توليد دانش بوده تا در درون آن تجهيزات و نيروي انساني متخصص شكل گيرد.

وي گفت : بومي سازي فناوري اطلاعات و تقويت آن در كشور از ضرورت ها محسوب مي شودكه اين وزارتخانه به آن پرداخته است.

سليماني درباره برنامه هاي وزارت   ICT براي تحقق اصل 44 قانون اساسي گفت: يكپارچگي شبكه ارتباطي ، توسعه در مناطق محروم روستايي نبايد در جريان و پروسه خصوصي سازي فراموش شود.

وي درباره توسعه ارتباطات در روستاها عليرغم عدم توجيه اقتصادي براي بخش خصوصي گفت : دولت بايد در اين زمينه وارد عمل شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه كرد: در تلاش هستيم تا در كوتاه مدت به مركز ترانزيت منطقه از نظر ارتباطات و پست تبديل شويم .

وي درباره نقاط ضعف اين بخش نيز سخن گفت و افزود: در بخش الكترونيك در تجارت و بانكداري الكترونيك عقب هستيم كه گام هاي موثري در اين باره برداشته شده است.  

سليماني گفت: شركت هاي مخابراتي بايد در زمينه تحقق و توسعه فعال شوند چراكه بدون دانش حضور و تكنولوژي فناوري اطلاعات و ارتباطات امكان پذير نيست.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تشكيل ستادي نظارتي در وزارت    ICT  خبر داد و گفت : در بحث ارائه خدمات و توسعه كشور نياز به سيستم نظارتي متمركز احساس مي شود كه در وزارت  ICT   شكل گرفته است. 

کد مطلب 360169

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