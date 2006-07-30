به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد سليماني در مراسم افتتاحيه گردهمايي دو روزه مديران مخابراتي سراسر كشور با اشاره به ديدگاه هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت : زير پوشش قرار دادن بخش هاي خصوصي در حوزه توليد ، خدمات و صنعت جزء وظايف وزارت ارتباطات است و وحدت و همدلي بين تمام بخش ها و جلوگيري از بخشي نگري از جمله شعارهاي دولت نهم است .

وي سرويس دهي به مردم را از حقوق مسلم آنها دانست و گفت : در حوزه خدمات اجتماعي و سرويس دهي به مردم با استفاده از فناوري بايد ارتباطات مردم به سرعت برقرار شود و اين حقوق شهروندي بايد رعايت شود.

سليماني زير پوشش قراردادن بخش هاي خصوصي در حوزه توليد ، خدمات و صنعت را از وظايف اين وزارتخانه عنوان و تصريح كرد: وحدت و همدلي بين همه بخش ها وجلوگيري از بخشي نگري از مهمترين شعارهاي دولت نهم است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از دسترسي همگان به ارتباطات با قيمت ارزان خبر داد و افزود: كيفيت بحث اساسي خدمات است و ارتباطات نيز بايد در راه رفاه مردم باشد تا آرامش ايجاد كند.

وي با بيان اينكه فاصله ديجيتالي در كشور عميق است افزود: فاصله ديجيتالي در كشور بايد كاهش يابد. وي گفت : اقتصاد همه كشورها به سمت ديجيتالي شدن پيش مي رود.

سليماني از تشكيل 5 كميته براي حمايت از توليدكنندگان داخلي خبر داد و افزود: توليد داخلي به معني توليد دانش بوده تا در درون آن تجهيزات و نيروي انساني متخصص شكل گيرد.

وي گفت : بومي سازي فناوري اطلاعات و تقويت آن در كشور از ضرورت ها محسوب مي شودكه اين وزارتخانه به آن پرداخته است.

سليماني درباره برنامه هاي وزارت ICT براي تحقق اصل 44 قانون اساسي گفت: يكپارچگي شبكه ارتباطي ، توسعه در مناطق محروم روستايي نبايد در جريان و پروسه خصوصي سازي فراموش شود.

وي درباره توسعه ارتباطات در روستاها عليرغم عدم توجيه اقتصادي براي بخش خصوصي گفت : دولت بايد در اين زمينه وارد عمل شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه كرد: در تلاش هستيم تا در كوتاه مدت به مركز ترانزيت منطقه از نظر ارتباطات و پست تبديل شويم .

وي درباره نقاط ضعف اين بخش نيز سخن گفت و افزود: در بخش الكترونيك در تجارت و بانكداري الكترونيك عقب هستيم كه گام هاي موثري در اين باره برداشته شده است.

سليماني گفت: شركت هاي مخابراتي بايد در زمينه تحقق و توسعه فعال شوند چراكه بدون دانش حضور و تكنولوژي فناوري اطلاعات و ارتباطات امكان پذير نيست.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از تشكيل ستادي نظارتي در وزارت ICT خبر داد و گفت : در بحث ارائه خدمات و توسعه كشور نياز به سيستم نظارتي متمركز احساس مي شود كه در وزارت ICT شكل گرفته است.