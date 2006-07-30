افزايش نظاميان انگليسي در افغانستان / كشته شدن 20 شبه نظامي در استان اوروزگان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه انگليسي ساندي تايمز گزارش داد كه انگليس آماده است تا استقرار نيروهاي خود در جنوب افغانستان را براي مبارزه با طالبان تقويت كند .



اين دومين اقدام دولت انگليس ظرف يك ماه است كه تعداد سربازان خود را درصورتي كه به افغانستان فرستاده شوند، تقويت مي كند .

اين روزنامه مي افزايد :"يك گروه متشكل از 600 سرباز، پنج روز است كه در حال آماده باش قرار دارند كه در صورت وخامت اوضاع دراستان هلمند ازاين منطقه خارج شوند."



ازسويي نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا و نيروهاي امنيتي افغانستان، 20 شبه نظامي طالبان را در استان اوروزگان به هلاكت رساندند و عمليات كمين شورشيان را در جنوب اين كشور خنثي كردند .



ازسويي نظاميان آمريكايي امروز ادعاي يك نماينده مجلس افغانستان را مبني بر حمله نيروهاي ائتلاف به اعضاي خانواده اش رد كردند .



بنابر گزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه ، ژنرال محمد ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع افغانستان امروز در جمع خبرنگاران در كابل گفت كه به زودي هزاران سرباز آمريكايي و افغانستاني به تهاجم بزرگ خود بر ضد شبه نظاميان در جنوب افغانستان پايان خواهند داد .



يك سخنگوي افغاني امروز اعلام كرد كه شش تن درارتباط با حمله انتحاري به نظاميان كانادايي كه منجر به كشته شدن دو نظامي و شش غيرنظامي افغاني شد ، دستگير شدند.