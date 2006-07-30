اعتقادي به برگزاري جشنواره و بزرگداشت نداريم / همه سال ها سال پيامبر اعظم است

به گزارش خبر نگار موسيقي مهر، رضا مهدوي مديرمركز موسيقي حوزه هنري صبح امروز در يك نشست مطبوعاتي با حضور جمعي از خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود : حوزه هنري يك نهاد الگو ساز است كه بر اساس شعائر ارزشي و با داشتن نگاه متعهد به توليد آثار هنري مي پردازد كه در همين راستا و متناسب با سال پيامبر اعظم چندين اثر موسيقي با محوريت رسول اكرم در مركز موسيقي حوزه هنري توليد خواهد شد .

وي درباره توليد آثار مناسبتي خاص گفت : سمفوني پيامبر اعظم ساخته احمد پژمان، اجراي اركستر ملي پيامبر اعظم يه رهبري سيد محمد مير زماني و خوانندگي عليرضا افتخاري ، بيدل خواني در منقبت رسول اكرم (ص)با خوانندگي سرآهنگ، و گلزار عشق (نعت حضرت پيامبر)با خوانندگي نورمحمد درپور و سمندريان از آثاري است كه با محوريت پيامبر اكرم توليد خواهد شد .

مهدوي در خصوص ساير آثار موسيقايي مناسبتي كه در اين مركز توليد خواهد شد اظهار داشت : سمفوني شهدا و ايثارگران ساخته شاهين فرهت، سمفوني عرفان اسلامي اثر احمد پژمان به خوانندگي شهرام ناظري،سمفوني نماز و ملاصدرا ساخته بهزاد عبدي، سمفوني زاگرس ساخته عليرضا مشايخي به رهبري منوچهر صهبايي، گلشن رنگارنگ (سرودها مناسبتي - اركستر سنتي)به آهنگسازي مجيد كياني و بوي بهشت (موسيقي كودك براي گروه دبستان) از ساير آثار مناسبتي اين مجموعه است .

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا حوزه هنري ديگر جشنواره و كنسرت برگزار نمي كند گفت : ديگر خيلي به برگزاري جشنواره و بزرگداشت اعتقادي نداريم. چون شهرداري - كه در حقيقت اين وظيفه به دوش او است - به خوبي در اين زمينه عمل مي كند . ما بنا داريم با چشم پوشي از درآمد كنسرت ها و از طريق فروش سي دي و كتاب از جوانان حمايت كنيم .

اين نوازنده سنتور درباره فعاليت هاي مركز موسيقي حوزه هنري گفت : با توجه به سال پيامبر اعظم قصد بر اين است كه كمتر به فعاليت هاي ديگر بپردازيم .چون موظفيم بودجه را بر اساس اهداف و سياست هاي كلان حوزه هنري خرج كنيم .

وي در پاسخ به اينكه چه ضرورتي براي توليد تعداد زيادي اثر با محوريت حضرت محمد وجود دارد تصريح گرد : اگر ميليون ها اثر موسيقايي هم براي پيامبر اكرم ساخته شود باز هم كم است . همه سال ها سال پيامبر اعظم است و ما بايد از موسيقي براي معرفي اين پيامبر رحمت بهترين استفاده را كنيم . از طرفي ما براي ساخت اين سمفوني ها عموما رقم چنداني نمي پردازيم واغلب دوستانه به توافق مي رسيم .

مهدوي عملكرد مركز موسيقي حوزه هنري را موفقيت آميز تلقي كرد و افزود : ما به آثار فاخر و جدي اهميت بسيار مي دهيم و از آثار درجه يكي كه سرمايه گذارهاي خصوصي روي آنها سرمايه گذاري نمي كنند ، حمايت مي كنيم . امروز ما با افرادي كار مي كنيم كه تفكر مارا قبول ندارند و كساني وارد اين مجموعه شده اند كه فكر مي كردند حوزه هنري خيلي خشك و منحصر عمل مي كند .

مهدوي اجراي كنسرت را وظيفه وزارت ارشاد دانست و خاطر نشان كرد : ما با توجه به ممنوعيت در اجراي كنسرت باز هم كنسرت هايي را در شهرستان ها برگزار كرديم . علاوه بر اين ما در سال هاي گذشته با برپايي چندين جشنواره و همايش الگوهايي ساختيم كه بعدها به تكرار رسيد. به خصوص در حوزه موسيقي نواحي .قرار نيست حوزه هنري خلاءهاي موسيقي را پركند .

مدير مركز موسيقي حوزه هنري درباره توقف انتشار ماهنامه مقام موسيقايي گفت : ما مشكل خاصي براي انتشار مقام نداريم . تنها مشكل ما نبود كاغذ بود كه به زودي رفع مي شود .

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبني بردليل انتخاب احمد پژمان و شاهين فرهت براي ساخت سمفوني هاي پيامبر اعظم و شهدا گفت : اگر چه هدف ما شناخت و معرفي استعدادهاي جوان است اما براي ساخت اين سمفوني هاي عظيم به كساني احتياج داريم كه علاوه بر آگاهي كامل از بافت موسيقي سمفونيك ، تجربه روحي و معنوي فراواني را پشت سر گذاشته باشند .