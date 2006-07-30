فعالان حقوق بشر در انگليس دست به تظاهرات مي زنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل، برگزاركنندگان اين تظاهرات اعلام كردند كه مراسم با توجه به تشديد بحران خاورميانه و انتقادهاي مطرح شده درباره همكاري انگليس و آمريكا در رساندن اين محموله تسليحاتي براي اسرائيل انجام مي شود.

اين درحالي است كه هواپيماي حامل تسليحات اتمي آمريكا بدون دريافت هيچ مجوزي براي سوخت گيري در فرودگاهي در انگليس فرود آمده است .

يكي از مسئولان برگزاري اين كنفرانس اظهار داشت : بر اساس مدارك مستدل هواپيماهاي آمريكا بارها در فرودگاه انگليس فرود آمده و از آنجا تسليحات را براي اسرائيل منتقل كرده اند .

از سوي ديگر " توني بلر" نخست وزير انگليس با انتقادات فزاينده داخلي در همراهي با آمريكا مبني بر مخالفت با برقراري آتش بس در خاورميانه روبرو است .

وي در گفتگو با شبكه خبري اسكاي نيوز انگليس از آمريكا درباره توقف هواپيماهاي آمريكايي درسرراه خود به اسرائيل در انگليس گفت :" در رابطه با مسئله فرود اين هواپيماها در اسكاتلند ما بايد تنها قوانين را به روشي مناسب به كار بنديم و اين چيزي است كه ما در حال انجام هستيم . آنچه كه در فرودگاه پرستويك اتفاق مي افتد تعيين كننده موضع ما درباره برقراري آتش بس در لبنان نيست ".



انتقال سلاحهاي كشتارجمعي توسط آمريكا براي رژيم صهيونيستي به منظور تداوم كشتار مردم بي دفاع لبنان و تخريب تاسيسات زيربنايي اين كشور در حالي است كه مقامهاي كاخ سفيد براي سرپوش گذاشتن بر نقش آشكار خود درجنگ افروزي رژيم صهيونيستي، اتهامات بي پايه و اساسي را عليه ايران وسوريه مبني بر حمايت تسليحاتي از حزب الله بارها تكرار كرده اند.