شهرک های صنعتی تبدیل به شهر ارواح شده است/انتقاد از سفرهای شکلاتی

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی مردم در حال حاضر بسیار حایز اهمیت است، گفت: گرانی افسار گسیخته ای که در جامعه وجود دارد فشار زیادی را بر مردم وارد کرده است امروز علی رغم اینکه دولت بسته های خروج از رکود را ارئه می دهد ما غیر از جداول و لوایح، خروجی از اجرای این بسته ها سر سفره مردم نمی بینیم.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: با حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه نقدی مخالفیم، به خاطر افزایش هزینه های آب و برق مردم به آن ها یارانه دادیم لذا حذف یارانه ها همراه با افزایش هزینه های حامل های انرژی برای مردم قابل تحمل نیست و این با رویکرد قانون هدفمندی مخالف است.

واردات بی رویه کالاها بدون تدبیر باعث پنچر شدن چرخ صنعت شده است

وی تاکید کرد: قابل قبول نیست که هر چند وقت یک بار تعدادی از اقشار جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما نتیجه آن را بر ایجاد اشتغال نبینیم.

نماینده مردم اراک با بیان اینکه واردات بی رویه کالا با رویکرد اقتصاد مقاومتی مغایر است اظهار داشت: امروز توانمندی های زیادی در تولید داخلی داریم نباید پولی که به اسم پسا برجام وارد جامعه می شود صرف خرید کالاهایی از چین و روس شود واردات بی ریه کالاها بدون تدبیر باعث پنچر شدن چرخ صنعت شده است. قرار بود در کنار برجام چرخ صنعت هم بچرخد اما امروز شهرک های صنعتی ما به شهر ارواح تبدیل شده و بخش اعظم کارخانه ها تعطیل شده و دولت هم تدبیری برای حل این مشکل ندارد.

وقت دولت به برجام و انتخابات صرف شد

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: دولت بخش زیادی از وقت خود را به مذاکرات و برجام گذراند و پس از آن هم بخش زیادی از وقتش را به انتخابات اختصاص داد که این با تعهد دولت به مردم که وقت خود را برای حل مشکلات اقتصادی بگذارد منطبق نیست.

آصفری گفت: کارخانه های بزرگ واگن سازی و ماشین سازی در کشور وجود دارد اما این کالا ها وارد می شوند و پول مملکت ما برای خارجی ها اشتغال ایجاد می کند در نتیجه ما باید شاهد بیکاری فرزندانمان باشیم.

سفر های شکلاتی وزرا مانع رونق اقتصادی و صنعتی شده است

نماینده اراک با بیان اینکه سفر های شکلاتی متاسفانه مانع رونق اقتصادی و صنعتی شده است گفت: بعد از برجام مسابقه ای بین وزارتخانه ها برای سفر های خارجی شکل گرفته است.

وی افزود:بعد از برجام سفر های زیادی به سوئیس و آمریکا انجام شده اما خروجی برای کشور ما نداشته است و هزینه های زیادی به مردم تحمیل شده است زیرا هزینه های حق ماموریت، هتل و هواپیما در سفر های خارجی به دلار محاسبه می شود.

نماینده اراک تاکید کرد: دولت این هزینه ها را به جای اینکه به سفر های شکلاتی که منافعی برای کشور ما در پی ندارد اختصاص دهد باید در چرخ تولید قرار می داد امروز برخی صنایع ما اگر ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در اختیارشان گذاشته شود رونق می یابند و می توان مانع از بیکاری ده ها کارگر شد.

وی ادامه داد: سفر هایی که از وزارت خانه ها مثلا به اسپانیا انجام می شود برای بررسی یونجه خشک یا سفر به چین برای خرید ماهی... این گونه رفتار ها با رویکرد اقتصادی مقاومتی هماهنگ نیست.

اقتصاد مقاومتی نباید صرفا تبدیل به بنر شود

عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نباید صرفا تبدیل به بنر شود گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید در چرخه زندگی مردم دیده شود باید دولت نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد اگر به این موضوع توجه نشود ما روز به روز شاهد تعطیلی صنایع، کاهش نقدینگی در جامعه خواهیم بود.

آصفری با انتقاد از عملکرد بانک ها گفت: امروز بانک ها برای جمع آوری پول مردم مسابقه گذاشته اند اما برای کاهش سود تسهیلات بانکی مثل اینکه می خواهند جان بدهند افزایش سود تسهیلات بانکی نگاه ربوی است که دولت باید در قالب لایحه ای جلوی افزایش سود بانکی را بگیرد.

وی ادامه داد: بانک ها به جای اینکه سپرده های مردم را در چرخه اقتصاد و اشتغال و تولید قرار دهند در برج سازی مصرف می کنند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این موضوعات توجهی نمی کنند.

آصفری گفت: روز به روز شاهد افزایش سود تسهیلات بانکی هستیم اما کاهش اجباری آن به صورت قطره چکانی است که با عدالت و اقتصاد مقاومتی در مغایرت است.

نماینده مردم اراک با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی گفت: اقداماتی که سازمان منابع طبیعی با کشاورزان و روستاییان انجام می دهد منصفانه نیست باید با کسانی که با زمین خواری و کوه خواری، طبیعت را از بین می برند برخورد شود اما این افراد وصل به شخصیت هایی هستند که دولت جرات برخورد با آن ها را ندارد اما با روستاییان در دورترین نقاط کشور برخورد می شود و وزارت جهاد کشاورزی برای مردم پرونده سازی می کند و مانع رونق کشاورزی و اقتصادی در روستا ها می شود و هر روز شاهد بیکاری و مهاجرت مردم از روستاها هستیم.