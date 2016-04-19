به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی استقبال از هیئت فرهنگی و گردشگری روسیه، گفت: این هیئت عصر سهشنبه وارد شهرستان نهاوند میشود.
وی گفت: در ابتدای ورود این هیئت جلسه شورای اداری با حضور مدیران و تعدادی از نمایندگان صنایع و سرمایهگذاران بخش خصوصی در محل سالن شهدای فرمانداری برگزار میشود.
حمیدوند گفت: هیئت ۹ نفره فرهنگی و گردشگری روس بعد از جلسه شورای اداری از حمام حاجآقا تراب و موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند بازدید میکنند.
وی هدف از سفر هیئت فرهنگی و گردشگری روسیه به شهرستان نهاوند را آشنایی و بازدید ظرفیت و پتانسیل تاریخی و جاذبههای گردشگری نهاوند در حوزه جذب گردشگر عنوان کرد.
وی گفت: امیدواریم سفر این هیئت منشأ خیر و حرکتی در راستای شروع مراودات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ابتدا با ایران و سپس با شهرستان نهاوند باشد.
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