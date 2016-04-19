مهارتهای فنی در ۱۲ هزار کارگاه به علاقمندان ارائه می شود

رحمت الله رحمتی در حاشیه معرفی مدیرکل جدید فنی و حرفه ای استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: اگر بخواهیم با شرایط روز حرکت کنیم باید تجهیرات کارگاهی به سمت سیستم های آی تی و آی سی تی برود و از فضاهای مجازی و تکنولوزی روز بخوبی استفاده کنیم تا مخاطبان برای حضور در دوره ها رغبت نشان دهند و آن را نیاز روز خود بدانند.

آموزش عرضه محوری به سمت تقاضا محوری خواهد رفت

رحمتی اظهارداشت: تاکنون آموزش های سازمان به صورت عرضه محور بوده اما باید به سمت تقاضا محوری حرکت کنیم تا اگر دانشجو و یا دانش آموزی پس از تحصیل وارد جامعه شد بتواند با مهارتهایی که دارد برای خود شغلی ایجاد کند و دنبال پشت میز نشینی نباشد.

وی بیان کرد: هر کاری در کشور نیازمند مهارت است و حتی مهارت های اجتماعی لازمه زندگی کنونی است لذا در دوره جدید به جای آموزشهای عرضه محور در گذشته که مخاطب مجبور به انتخاب رشته های موجود بود امروز دیگر باید به سمت آموزش های تقاضا محور برویم تا بر اساس نیاز بازار بتوانیم آموزش ها را تنظیم و اجرایی کنیم و در این راستا نیازسنجی بازار و شرایط جامعه و علاقه مخاطب بسیار مهم و کلیدی است.

تنظیم کارگاههای مهارت بر اساس آمایش سرزمین

رحمتی گفت:آموزش ها باید بر اساس اطلس کشور و سند آمایش سرزمین باشد و مربیان نیز با به روز کردن دانش خود برای انتقال درست و مناسب مهارتهای عصر جدید به مخاطبان با جدیت وارد صحنه شوند.

وی اضافه کرد: آموزش مستمر مربیان و به روز شدن آنها باید در دستور کار باشد و هر دو سال مربیان نیز خود را به روز کرده و هماهنگ با تحولات جلو بروند هر چند مشکلات رفاهی و معیشتی مربیان هم امسال مورد توجه قرار خواهد بود تا انگیزه کار بیشتر شود

دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفرآموزش مهارتی در سال

رحمتی اظهاراشت: سازمان فنی و حرفه ای امسال برای آموزش مهارتی دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آموزش برنامه ریزی کرده است که تلاش می کنیم محقق شود که این تعداد نسبت به سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی در خصوص تعداد مراکز فنی و حرفه ای در کشور یادآورشد: در حال حاضر۷۰۰ مركز آموزش فنی و حرفه ای در قالب مراكز دولتی ثابت با راه اندازی ۱۲ هزار کارگاه مهارتی در كشور به صورت رایگان خدمات آموزشی فنی خود را به گروههای مختلف ارائه می دهند و آنها را برای حضور در زارار کار آماده می کنند.

قائم مقام سازمان آموزش فنی و حرفه ای در خصوص ضرورت حمایت از بخش خصوصی و برون سپاری کارها به تشکل های غیردولتی اظهارداشت: در حال حاضر هشت هزار آموزشگاه آزاد در كشور فعالیت می کند که این آموزشگاه ها توسط بخش خصوصی اداره می شوند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر فعالیت آنها نظارت دارد.

وی گفت: هشت هزار استاندارد شغلی در كشور تعریف شده كه آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بر مبنای آنها در رشته ها و حرفه های مختلف به متقاضیان ارایه می شود و امسال هم تدوین استانداردهای جدید مطابق با فناوری های روز دنیا در دستور كار سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار دارد.

رحمتی در زمینه نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: با توسعه آموزش های مهارتی برای گروههای مختلف جامعه و تقویت دانش فنی می توان به اشتغال زایی، پویایی و رونق تولید كمك کرد و در راستای غملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

برون سپاری آموزش ها به بخش خصوصی در اولویت است

رحمتی در خصوص چابک سازی سازمان هم تصریح کرد: با هدف چابک سازی دولت امسال برون سپاری برخی فعالیتها به بخش خصوصی در اولویت است تا زنجیره آموزوش توسط بخش غیردولتی اداره شود و در این راستا تهیه استانداردهای آموزشی باید توسط یک متولی صورت گیرد تا نتیجه بخشی کارها بیشتر شود.

وی افزود: آموزش توسط بخش خصوصی و آموزشگاهها و آزمون مهارت و سیاست گذاری و نظارت باید توسط بخش دولتی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گیرد.

رحمتی از راه اندازی شورای هماهنگی کار به عنوان ایده ای جدید در کشور یاد کردو اظهارداشت: امیدواریم این تشکیلات در سطح کشور نیز اجرایی و عملیاتی شود.