جنبلاط اراده مردم لبنان را قوي تر از ماشين جنگي اسرائيل دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي كويت "كونا"، جنبلاط در كنفرانس مطبوعاتي خود در بيروت گفت كه جنايت اسرائيل در شهرك قانا و قرباني شدن دهها كودك و زن و نيز جنايت گذشته اين رژيم در سال 1996ميلادي دليلي بر كينه تاريخي بر ضد شهروندان عرب است.

وي افزود: اسرائيلي ها شكست و اذعان نهايي به عقب نشيني از لبنان را نمي پذيرند و اسرائيل در تنگنايي در لبنان و فلسطين گرفتار شده است كه در آنها هر روز كشتار و قتل عام مرتكب مي شود.

رئيس حزب سوسياليست ترقي خواه دروزي لبنان گفت : ارتش اسرائيل به مرحله ناتواني نظامي رسيده و هيچ چيزي را در اين زمينه از زمان آغاز تجاوزگري به لبنان در دوازدهم ماه جاري محقق نكرده است.

وي با اشاره به اينكه "كينه تاريخي اسرائيلي ها بر ضد اعراب افزايش مي يابد و در كشتار و قتل عام نمايان مي شود، افزود كه اين اقدام ها به چيزي جز"افزايش قدرت و ايمان ملت لبنان و ملت هاي عرب در رويارويي" با اين رژيم منجر نمي شود.

جنبلاط با يادآوري جنايت هاي اسرائيل در بيروت و ديگر مناطق در زمان يورش اين رژيم در سال 1982ميلادي به لبنان خاطرنشان كرد كه سراسر تاريخ اسرائيل با كشتار و قنل عام ها شناخته شده است.

وي با تاكيد بر ضرورت توقف تجاوزات اسرائيل، خواستار پايداري مردم لبنان و تامين حداقل كمك ها به آوارگان در جنوب اين كشور از سوي نهادهاي امداد رسان شد.



موضعگيري امروز جنبلاط بر خلاف مواضع قبلي وي است كه در مصاحبه هاي جنجالي خود با شبكه هاي عرب زبان از نيروهاي مقاومت و مواضع اصولي ايران وسوريه در قبال لبنان انتقاد كرده بود.