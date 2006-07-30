دنيا جلوي ديوانگي هاي اسرائيل را بگيرد / امپرياليسم عامل اصلي جنايت هاي اسرائيل است

به گزارش خبرگزاري مهر، هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا در مراسم رسمي اعطاي نشان درجه يك به وي كه با حضور رئيس جمهور كشورمان در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن تشكر و قدرداني از دولت و ملت ايران گفت : در هر شرايطي كنار ملت و دولت ايران خواهيم بود.

چاوز از ايران به عنوان سرزمين پيامبران الهي و سرزمين مبارزان و يك سرزمين تاريخي محل تلاقي آفريقا و آسيا و اروپا نام برد و تجليل كرد.

رئيس جمهور ونزوئلا گفت : اين نشان-نشان اعطايي درجه يك جمهوري اسلامي- را به عنوان نماد دوستي و همبستگي دو ملت مي دانم.

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر" چاوزاظهارداشت : من درچشم هاي احمدي نژاد، وقتي از فلسطين حرف مي زد، درد و رنج را حس كردم و ما اينجا تاكيد مي كنيم كه موضع دولت و ملت ونزوئلا در جهت محكوم كردن جنايات اسرائيل است.

چاوزجنايات رژيم صهيونيستي را "جنايات فاشيستي" توصيف كرد و گفت : آنچه اسرائيل انجام مي دهد، تروريسم و فاشيسم است ،از دنيا مي خواهيم كه جلوي ديوانگي هاي اسرائيل را بگيرد، دنيا بايد توانايي جلوگيري از ديوانگي هاي اسرائيل را داشته باشد.

رئيس جمهور ونزوئلا گفت: بوش مي گويد كه هرروز با خدا در رابطه است ولي حقيقت اين است كه او با شيطان رابطه دارد، هيچ كشوري به اندازه آمريكا بشريت را به خطر نيانداخته است.

وي تاكيد كرد: سالهايي كه در آن به سر مي بريم، سالهايي است كه سرنوشت بشريت رقم خواهد خورد اگر امپراطوري آمريكا بتواند حاكميت خود را حفظ كند، آينده اي براي بشريت نخواهد بود و ما وظيفه داريم كه بشريت را نجات دهيم كه اين نيازمند اتحاد است.

چاوز گفت : تسلط امپرياليسم به خاطر ناآگاهي ماست و نه بخاطر زور و قدرت امپرياليسم.

وي از رئيس جمهور كشورمان به عنوان فردي شجاع و باشهامت تجليل كرد و گفت: آمريكا را يك بار ديگر شكست مي دهيم، آمريكا در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده است.

چاوز سخنانش را كه با تشويق دانشجويان و حضار مواجه شده بود، با گفتن " زنده باد ملت ايران" به پايان برد.