۲۰۲ كيلوگرم ترياك در ايرانشهر كشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ دوستعلی جليليان در این باره اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ايرانشهر در راستای مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچيان براي انتقال مقاديری مواد مخدر از محور ابتر –ناصرآباد مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسائی دقيق محل انتقال مواد مخدر و هماهنگي قضائی، تيم هاي عملياتی پليس به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان کرد: پس از حضور ماموران در منطقه مورد نظر، سوداگران مرگ با مشاهده ماموران به صورت مسلحانه درگير شده و با به جا گذاشتن خودرو نيسان حامل مواد مخدر از محل متواری شدند که ماموران پس از بازرسی از این خودرو، ۲۰۲ كيلو ترياك را كشف كردند.