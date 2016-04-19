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۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

۲۰۲ كيلوگرم ترياك در ايرانشهر كشف شد

۲۰۲ كيلوگرم ترياك در ايرانشهر كشف شد

زاهدان-فرمانده انتظامي ايرانشهر گفت: ۲۰۲ كيلوگرم ترياك در درگيری مسلحانه ماموران انتظامی اين شهرستان با قاچاقچيان مسلح كشف شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ دوستعلی جليليان در این باره اظهار داشت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ايرانشهر در راستای مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ با اقدامات اطلاعاتی از قصد قاچاقچيان براي انتقال مقاديری مواد مخدر از محور ابتر –ناصرآباد مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسائی دقيق محل انتقال مواد مخدر و هماهنگي قضائی، تيم هاي عملياتی پليس به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر بیان کرد: پس از حضور ماموران در منطقه مورد نظر، سوداگران مرگ با مشاهده ماموران به صورت مسلحانه درگير شده و با به جا گذاشتن خودرو نيسان حامل مواد مخدر از محل متواری شدند که ماموران پس از بازرسی از این خودرو، ۲۰۲ كيلو ترياك را كشف كردند.

کد مطلب 3602469

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