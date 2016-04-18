پوتین و اوباما بر اهمیت مذاکرات سوریه در ژنو تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما همتای آمریکایی وی روز دوشنبه در گفتگویی تلفنی اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت تثبیت آتش بس در این کشور و رساندن کمک های انسانی به آندسته از مناطق سوری که نیازمند هستند تاکید کردند.

پوتین در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت دوری کردن مخالفان معتدل سوری از گروه های تروریستی همچون داعش و جبهه النصره و همچنین بستن مرزهای سوریه و ترکیه که عبور تروریست ها و اسلحه همچنان از آن ادامه دارد تاکید کرد.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی درباره تداوم هماهنگی بین آمریکا و روسیه پیرامون سوریه از طریق دستگاه های امنیتی مربوط و وزارت دفاع دو کشور توافق نمودند. روسای جمهور دو کشور همچنین بر اهمیت مذاکرات جاری بین سوری ها در ژنو که تحت نظارت سازمان ملل انجام می شود و لزوم کمک آن به ایجاد راهکارهای سیاسی برای حل نزاع تاکید کردند.

از سوی دیگر «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه به حمایت از ارتش سوریه برای مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره ادامه خواهد داد.

وی همچنین اظهار داشت که باید از آتش بس اعلامی در سوریه و مذاکرات جاری در ژنو برای حل و فصل سیاسی نزاع موجود در سوریه بهره گیری نمود.