  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۳:۲۳

هاموند: بهترین راه برای برقراری امنیت در لیبی، آموزش ارتش است

هاموند: بهترین راه برای برقراری امنیت در لیبی، آموزش ارتش است

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در سفر به لیبی از آمادگی جامعه جهانی برای کمک به برقراری امنیت در لیبی و منطقه آفریقای شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس از اعلام آمادگی جامعه جهانی برای کمک به دولت اتحاد ملی لیبی خبر داد. وی گفت: آموزش ارتش این کشور در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است.  

هاموند در نشستی امنیتی در طرابلس بر آموزش هرچه سریع تر ارتش لیبی تاکید کرد و افزود: بهترین گزینه برای برقراری امنیت در منطقه تجهیز و آموزش ارتش لیبی است.

 انگلیس یکی از کشورهای غربی است که در حال حاضر بخشی از نظامیانش را برای آموزش ارتش لیبی در این کشور مستقر کرده است.

هاموند گفت: اوضاع در لیبی تغییر کرده است و مردم لیبی از حضور تروریست های داعش در کشورشان خسته شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد گروههای نظامی لیبی با دولت این کشور همکاری کنند و بتوانند در کشور امنیت برقرار کنند.

وی همچنین از کمک 10 میلیون پوندی دولت انگلیس به دولت اتحاد ملی لیبی برای هزینه های مبارزه با داعش و برقراری امنیت خبر داد.

کد مطلب 3602495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها