چند رييس فدراسيون در تيررس سازمان تربيت بدني قرار دارند

اسحاقي سپربلاي سازمان درمقابل بيش از بيست نشريه ورزشي است كه بايد پاسخگوي بسياري ازاما واگرهاي ورزش كشور وبه نوعي زبان رييس سازمان تربيت بدني باشد. برخوردهاي مناسب وتعامل اوبا نمايندگان رسانه هاي گروهي باعث شده تا نسبت به دوره هاي قبل شاهد كمترين تنش وبرخورد ميان سازمان تربيت بدني ورسانه هاي گروهي باشيم.

مديركل روابط عمومي واموربين الملل سازمان تربيت بدني ومشاورمهندس مهرعليزاده به گواه بسياري ازدست اندركاران سازمان تربيت بدني بيشترين نفوذ را درتصميم گيريهاي رييس سازمان دارد وبه اطمينان مي توان گفت ازاكثرتصميمات آتي مديريت سازمان مطلع است. اواخر هفته گذشته اسحاقي دعوت مارا پذيرفت وعليرغم كسالت به خبرگزاري " مهر" آمد وبه سوالات گروه ورزشي پاسخ داد. ماحصل اين گفت و گوي نود دقيقه اي را مي خوانيد:

* براي خيلي ها اين سوال پيش آمده كه چطور شد شما بعنوان مدير كل روابط عمومي سازمان تربيت بدني انتخاب شديد؟

مدت هشت سال است بعنوان مشاور باآقاي مهرعليزاده كارمي كنم وايشان باتوجه به شناختي كه ازمن داشتند ، بنده رابراي اين كارانتخاب كردند. مهندس مهرعليزاده توجه ويژه اي به مطبوعات ورسانه هادارد ومعتقداست كه به مطبوعات بايد بعنوان يك فرصت نگاه كرد نه يك تهديد . پيش ازاين به روابط عمومي ها هيچ توجه چنداني نمي شد ولي درحال حاضر باتوجه به اعتقاد مهندس مهرعليزاده به اين امرفكرمي كنم حركتهاي خوبي دراين بخش انجام شده است. شما درهيچ دوره اي رابطه سازمان ومطبوعات رابه اين خوبي مشاهده نخواهيد كرد. بهرحال اميدوارم كه توانسته باشم دراين مدت رابطه خوبي ميان سازمان تربيت بدني ومطبوعات برقراركرده وبعنوان يكي ازافراد جامعه مطبوعات تعامل لازم را بين اين دو بخش بوجود آورده باشم.

* بجزء پست سازماني چه نقشي درساختار سازمان داريد؟

من وظايفم رادرچارچوب مسووليتهاي محوله انجام مي دهم وبعنوان مشاور آقاي مهرعليزاده اگر مواردي نيز بنظر برسد به اطلاع ايشان مي رسانم.

* گفته مي شود بسياري ازتغييرات درسطح سازمان با نظرشما انجام مي شود؟

واقعااين گونه نيست، خود مهندس مهرعليزاده ميداند كه درمجموعه چه مي گذرد وتصميماتي كه ايشان مي گيرندبامشورت افراد مختلف است كه من نيز يكي ازاين افراد هستم.

* برخورد سازمان تربيت بدني با مطبوعات به چه صورت بوده است؟

مااعلام كرده ايم انتقاد سازنده ومحترمانه رامي پذيريم، امااگرتوهين وافترا باشد باآن برخورد ميكنيم. مامعتقديم انتقادات بايد به برنامه هاباشد نه افراد، اگرشما برنامه ها را نقد كنيد درواقع فرد رانقد كرده ايد ولي بابي احترامي وتوهين به شخصيت افراد هتاكي كرده ايد. من فكر ميكنم به استناد گفته دوستان رابطه سازمان با رسانه ها بويژه مطبوعات بسيارخوب ومنطقي است.

* عملكرد روابط عمومي سازمان تربيت بدني راچگونه ارزيابي مي كنيد؟

باتوجه به امكانات وبودجه اي كه داشته ايم بسيارفعال بوده است. سال گذشته بودجه ما4 ميليون تومان بود وامسال به 40 ميليون تومان افزايش يافته است. بااين حال خوشحالم كه باكمبودها ساخته ايم وبهترين عملكرد رانيز داشته ايم، مهم اينست كه با تنگناها بتوان موفق بود وگرنه اگربودجه هنگفت داشته باشيد وموفق عمل كني كارخاصي صورت نگرفته است.

* ديدگاه هاي مهندس مهرعليزاده نسبت به ورزش چگونه است؟

طي درسال گذشته كارهاي اساسي وبزرگي درورزش كشورصورت گرفته است. ديدگاه مهندس مهرعليزاده نسبت به ورزش ديدگاهي مديريتي وتوجه به برنامه ريزي بوده است، من با قدرت مي گويم دراين مدت به اندازه 20 سال درورزش ايران كار صورت گرفته است. مهندس مهرعليزاده معتقداست بايد در ورزش ديدگاه خصوصي سازي حاكم شود تاورزش از انزوا خارج شود. درطرح جامع ورزش تمام حلقه هاي مفقوده ورزش ديده شده وباكلان نگري آينده ورزش كشور ترسيم شده است. من اميدوارم درده سال آينده بطورملموس شاهد تحولات اساسي درورزش ايران باشيم وموجبات رشد وارتقاء آن رافراهم آوريم.

* عملكرد افراد سياسي را كه وارد ورزش شده اند، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

بايد ديد اين افراد باچه قيمتي وتوسط چه افرادي وارد ورزش شده اند، اگرهدفشان آوردن سرمايه وكمك به ورزش است كه بسيار عالي است، اما اگراين افراد تحميلي باشند وهيچ كارخاصي نيزصورت ندهند بامشكل روبرومي شويم. من خوشحالم كه بطورمثال درشوراي شهر افرادي ورزشي همچون رسول خادم ومحمود خسروي وفا حضوردارند ومي توانند درجهت پيشرفت ورزش گامهاي اساسي بردارند.

* درخصوص مصوبه جديد شوراي شهردرمورد اخذ عوارض ازاماكن خصوصي ورزشي چه نظري داريد؟

ماازهمان ابتدا نيزباآن مخالف بوديم، دوستان مادرشوراي شهرنيزباتماسهايي كه باسازمان داشتند،عنوان كردند كليات مصوبه اي رادراين شورا به تصويب رسانيده اند كه به شهرداري اجازه مي دهد بررسي نمايد وببيند كه آيااماكن خصوصي كه داراي استخروسوناهستند لازم است عوارض بدهند كه باتوضيحات قانع كننده شوراي شهر واينكه اصل قضيه چيزديگري بوده است مشكل حل شد. ضمن اينكه مادرسازمان معتقديم هركس كه به هرنحوممكن حتي درمنزل خود براي سلامتي وگسترش ورزش فعاليتي مي كند بايد حمايت شود تابه رشد سلامتي وپيشرفت ورزش منجر شود.

* تغييروتحولات سازمان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

تغييراتي دربخشهاي مختلف داشته ايم ودرادامه چند فدراسيون نيزبه اصلاحات اساسي نيازدارند. سياست سازمان انجام حداقل تغييرات است، امااگر ببينيم وضع فدراسيوني روبه وخامت گذاشته حتما وارد عمل خواهيم شد. فدراسيونها رادرچند مرحله ارزيابي ونظارت كرده ايم وبه آنها كه مشكل داشته اند، فرصت داده ايم تا حركت صعودي داشته باشند. درهمين راستا فدراسيونها رابه سه بخش خيلي خوب، متوسط وخيلي ضعيف تقسيم بندي كرده ايم كه براي اساس متوسطها راحمايت وتقويت كرده ودر فدراسيونهاي ضعيف تغييراتي خواهيم داشت، اما دراين ميان مهم بحث جايگزيني افراد است كه چه كساني بايد درپستهاي جديد قرارگيرند.بااين وجود تاامروز هرتغيير وتحولي كه در سازمان صورت گرفته مثبت بوده است، زيرا هم تخصص مدنظربودوهم سابقه اجرايي افراد.

يكي ازمحاسن مهندس مهرعليزاده اينست كه باافراد رودربايستي ندارد، واقعااگرببيند مديري ضعيف است اوراكنارمي گذارد واجازه نمي دهد مديريت ضعيف ادامه دارباشد.

* آيا درخصوص آمدن خانم احمدي پوربعنوان معاونت ورزش بانوان نيزهمين تفكرحاكم بود؟

درورزش بانوان دوطيف ودوتفكرمتضاد هم وجوددارد كه اگرهركدام درراس هدايت اين معاونت قرارمي گرفت، ديگري راازبين مي برد. بهمين خاطرتصميم گرفتيم فردي رابه مجموعه اضافه كنيم كه ازبيرون اين مجموعه باشد تابتواند ازاين دوتفكرنهايت استفاده وبهره برداري را بنمايد. ضمن اينكه به عقيده من ازنقاط عطف يك مديريت استفاده ازنظرات مختلف دردرون يك مجموعه است كه مي تواند به رشد آن سازمان كمك نمايد، درعين حال دربعضي موارد نيزاين تفكرجواب نمي دهد.

* تاثيرات طرح جامع را درپيشرفت ورزش كشورچطور ارزيابي مي كنيد؟

پس ازتصويب اين طرح درهيات دولت 500 ميليون تومان براي اجراي آن اختصاص داد وقرار است ظرف 8-7 ماه آينده تمام ساختارورزش كشور دگرگون شود وورزش ما درآستانه تحولي جدي وعظيم قراربگيرد. ساختار فعلي ورزش باتوجه به مقتضيات موجود جواب نمي داد ونياز داشتتا تغييرات اساسي درآن صورت گيرد. دراين طرح سازمان ملي ورزش تشكيل مي شود وپنج بخش زير مجموعه آن هستند كه عبارتنداز: سازمان ورزش همگاني، سازمان ورزش زنان، سازمان ورزش حرفه اي، سازمان ورزش قهرماني وسازمان ورزش تعليم وتربيت.

اين طرح با الگوپذيري ازكشورهايي بوده كه درورزش موفق عمل كرده اند وتوانسته اند حركتهاي اساسي دراين بخش داشته باشند. درهمين راستا ماازسال آينده بودجه تعدادي ازفدراسيونها راحذف خواهيم كرد وآنها بايد خود درآمد زايي كنند. دراكثر كشورها دولتها برروي ورزش قهرماني سرمايه گذاري مي كنند وامورورزش همگاني رابرعهده شهرداريها قراردارند. دربخش ورزش حرفه اي نيز بخشي ازهزينه ها رادولت تامين مي كند وبخشي رابخش خصوصي ودرنظام تعليم وتربيتي نيز وزارت آموزش وپرورش وآموزش عالي متولي پرداختن به اين امور هستند.درطرح جامع توجه به اين مسايل لحاظ شده است ودر ايران نيز كار به همين شكل پي گرفته خواهد شد.

براساس اين طرح درتمام وزارتخانه ها معاونت ورزشي تشكيل ووزير موظف است معاون پيشنهادي خودرابه سازمان معرفي نمايد وپس ازتاييد سازمان اين بخش سياستها واهداف سازمان ملي ورزش رادريافت وبراساس آن حركت خواهد كرد. درمجموع كارعظيم وبزرگي درپيش است كه دستاوردهاي آن رابه مرور شاهد خواهيد بود.

* آيا سازمان تربيت بدني فقط به ورزش قهرماني واساسا بخشهاي خاصي توجه مي كند يا به ديگرنقاط كشورنيزخدمات ارايه مي كند؟

نگاه ما به ورزش كلان است. بطورمثال دربخش ورزش روستايي باهماهنگي سازمان ، وزارت كشور وسازمان مديريت و برنامه ريزي مبلغ 5/7 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته ايم كه تا پايان سال در بيش از 2000 روستاي بالاي صد نفرهزينه خواهيم كرد و آنها را به امكانات ورزشي تجهيز خواهيم نمود. اين بدان معنا نيست كه در اين روستاها سالن ورزشي خواهيم ساخت ، بلكه با ساختن يك زمين فوتبال و يا واليبال و يا دادن وسايل ، شرايط را براي ورزش كردن روستاييان نيز فراهم خواهيم كرد. به هر حال تمام تلاش ما فعال ساختن ورزش در تمام نقاط كشور است و سازمان در اين راه عزمي جدي دارد.

* رابطه سازمان با مراكزي مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و يا سازمان ملي جوانان چگونه است؟

ما با اين سازمانها رابطه بسيار خوبي داريم و موافقنامه هايي را نيز در دست تهيه داريم تا بر اساس آن روابطي ضابطه مند با اين نهادها داشته باشيم و با توجه به اينكه آنها رديفهاي بودجه نيز براي ما در نظر گرفته اند تلاش براين است كه از اين فرصت براي پيشبرد ورزش استفاده را ببريم.

* در مورد اختلاف نظرهايي كه در سفرهاي برون مرزي وجود داشت چه نظري داريد؟

يك اختلاف نظر كوچك و سوء برداشت وجود داشت كه حل شد. آقاي افشارزاده و كفاشيان از جزييات آيينامه سفرهاي برون مرزي اطلاع نداشتند و به همين خاطر اين مسائل پيش آمد. در اين آيينامه آمده است كه هر سفري كه تحت عنوان ورزشي از سوي هر نهادي بخواهد صورت بگيرد حتما بايد با مجوز سازمان باشد كه در يكي دو مورد مثل سفرهاي محمدزاده و افشارزاده به اين مساله توجه نشده بود كه انشاالله در جلساتي كه در آينده خواهيم داشت نسبت به رفع اين ابهامات اقدام خواهيد كرد.

* بحثي كه اين روزها مطرح است افراد چسبيده به ورزش هستند كه همواره از مناسب خود سوء استفاده مي كنند. برخورد سازمان با اين افراد به چه صورت است؟

اينگونه افراد در هر سيستمي وجود دارند. آنها واقعا از بطن ورزش نيستند و سازمان به دنبال شناسايي آنها و اخراجشان از ورزش است. اگراين افراد مفيد به حال ورزش باشند خوب است اما متاسفانه آنها طوري برخورد مي كنند كه با تشكيل باند و گروه ازهر فرصتي سوء استفاده كرده و به سازمان ضربه مي زنند. اينها بايد بدانند كه اگر عملكرد خوبي نداشتند بايد بروند و ديگر دخاليت در ورزش نداشته باشند.

* در خصوص مشكلي كه در انتخابات كنفدراسيون شمشيربازي آسيا پيش آمد چه نظري داريد؟

از اين مورد حق با آقاي محمد زاده بود. ما شرايط ميزباني همزمان خانمها با آقايان را نداريم و نبايد دراين اجلاس اين درخواست مطرح مي شد. ضمن اينكه پس از كنار رفتن آقاي محمد زاده از فدراسيون شمشيربازي با استفاده از تجارب وي در بخش روابط بين الملل تلاش كرده ايم تا در اين عرصه ايشان بتوانند خدمات موثري به ورزش داشته باشند كه اينگونه نيز بوده است.

* در ادامه بحث مي خواستيم نظرات شما را در مورد عملكرد فدراسيون كشتي جويا شويم .

كار آقاي طالقاني خوب بوده ضمن اينكه نمي شود در كوتاه مدت روي عملكرد افراد خيلي صريح اظهار نظر كرد و بايد اجازه داد تا در فرصت مناسب برنامه ها به نتيجه برسد.



* از انتخاب مربيان تيمهاي ملي كشتي رضايت داريد؟

با توجه به اينكه درالمپيك اميد زيادي به كسب مدال دركشتي داريم و اينكه مربيان مورد نظر با تاييد فدراسيون انتخاب شده اند ما هم حمايت مي كنيم و اگر اختلافاتي جزيي نيز وجود دارد اميدواريم با درايت مسوولان فدراسيون هر چه زودتر بر طرف شود .

* آيا بودجه فدراسيون كشتي به طور كامل در اختيار آنها قرار گرفته است؟

پرداخت بودجه به فدراسيونها به طور زمانبندي شده صورت مي گيرد و قطعا اين فدراسيون مثال ساير فدراسيون ها به موقع مابقي بودجه خود را نيز دريافت مي كند.

* توجه سازمان به ورزشهاي پايه چگونه بوده است؟

امسال بودجه يي در حدود 500 ميليون تومان را به طور اختصاصي براي سه فدراسيون شنا، دو و ميداني و ژيمناستيك درنظر گرفته ايم تا علاوه بر بودجه سالانه شان بتوانند در راه رشد و توسعه اين رشته ها هزينه كنند كه اميدوارم تحول خوبي در اين سه رشته صورت بگيرد.

* برخي از فدراسيونهاي ورزشي از نظر جاو مكان با محدوديتهاي مواجه اند ، برنامه سازمان براي اين فدراسيونها چيست؟

قرار بود ساختمان سابق سازمان به اداره كل تربيت بدني تهران تعلق بگيرد و فدراسيونها نيز درآنجا مستقر شوند اما تا امروز انجام نشده و ما هم موافقيم كه برخي از فدراسيونها با كمبود جا مواجه اند درعين حال در يك برنامه بلند مدت زمين مقابل سازمان را براي احداث ساختمان فدراسيونها مد نظر داريم كه انشان الله كارهاي اجرايي آن بزودي آغاز مي شود.

* مي رسيم به فوتبال. ديدگاه سازمان نسبت به ليگ حرفه يي و حركت آن چيست؟

ليگ حرفه يي سير تكاملي را طي مي كند. شما ببينيد وقتي بازي پرسپوليس با پاس يا ذوب آهن با شموشك تا اين اندازه حساس مي شودو تيمي در حاشيه امنيت قرار نمي گيرد نشان از رشد فوتبال ما دارد. سابقا تنها دو تيم استقلال و پرسپوليس با اختلافات فاحش از بقيه تيمها در فوتبال ما مطرح بودند اما حالا با اين شرايط هيچ تيمي در حاشيه امنيت نيست.

از جهاتي اين مساله بسيارخوب است كه همه احساس نكنند چون استقلال و پرسپوليس متعلق به سازمان هستند هميشه بايد قهرمان باشند و بقيه انگيزه براي كار نداشته باشند حالا با اين شرايط افراد علاقه مند مي شوند در فوتبال سرمايه گذاري كنند واين كمك بزرگي به فوتبال است.

به عقيد من با داشتن فوتبالي پويا مي توان اميدوار بود كه اين ورزش رقيب جدي براي صادرات با ارزش كشور باشد. منابع درآمدي كه ما از فوتبال مي توانيم داشته باشيم در خيلي موارد از فروش نفت نيز بالاتر است و يك رقيب جدي براي اين منبع در آمد سنتي محسوب مي شود. شما ببينيد وقتي انتقال مهدوي كيا 240 ميليون دلار ارزش دارد چرا بايد در اين زمينه كم كاري صورت گيرد. تا چه اندازه مي توانيم نفت بفروشيم تا اين پول را وارد مملكت كنيم.

من معتقدم توجه به فوتبال، توجه به درآمد كشور و ارزآوري براي مملكت است و مي تواند به عنوان بخشي مهم در درآمدهاي سرانه كشور مورد توجه قرار گيرد.

* عملكرد دو تيم استقلال و پرسپوليس كه متعلق به سازمان تربيت بدني هستند را چطور ارزيابي مي كنيد؟

اين دو تيم از بحرانهاي زيادي گذشته اند تا به مديريت فعلي سپرده شده اند. درگذشته آنها يك باشگاه نبودند بلكه در قالب يك تيم فعاليت مي كردند و در حال حاضر گامهاي خوبي را براي باشگاهداري برداشته اند. ضمن اينكه هر تغيير وتحولي ضايعاتي را نيز در پي دارد اما در مجموع فكر مي كنم كه اين دو تيم روند مثبتي را طي مي كنند. در عين حال در بلند مدت نيز وضعيت فني آنها بهتر خواهد شد ضمن اينكه نتايج كسب شده از جانب اين دو تيم توقف در برنامه هاي دراز مدت آنها نيست بلكه اين تلاش ساير تيمها را نشان مي دهد كه از محاسن ليگ حرفه يي فوتبال است. ما نبايد عملكرد مربيان را در سه چهار بازي به سرعت نقد كنيم و آنها را بدون ارزيابي بكوبيم. مشكلي كه ما در گذشته داشتيم توجه خاص به تيم ملي و بي توجهي به باشگاهها بود كه خوشبختانه الان قضيه برعكس شده و با توجه به باشگاهها به تقويت تيم ملي نيز كمك مي شود.

* از عملكرد غمخوار راضي هستيد؟ شنيده مي شود كه او از پرسپوليس خواهد رفت؟

سازمان از او راضي است و اگر پست جديدي به او پيشنهاد شده كه بايد خود او تصميم بگيرد اما سازمان با رفتن او مخالف است و آمدن باقريان به جاي وي نيز شايعه يي بيش نيست. به نظر من آمدن باقريان به خواست بگوويچ بوده تا به نحوي از حمايتهاي او بيشتر استفاده كند.

* رفتن پروين از پرسپوليس را چطورارزيابي مي كنيد.

ما هم موافق رفتن او نبوديم و در جلسه يي كه با او داشتيم عنوان مي كرد كه ديگر خسته شده و بايد يك مربي جوان و خارجي جاي او را بگيرد تصميم هيات مديره هم مبني بر مديريت فني او مورد تاييد ما است و پروين خود بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.

* از وضعيت استقلال چطور، راضي هستيد؟

استقلال به اندازه پرسپوليس حاشيه ندارد و مديران آن كار خود را انجام مي دهند ما هم از برنامه هاي آنها حمايت مي كنيم.

* بحث مشكلات و مسايلي مالي اين دو تيم معضل بزرگي است. سازمان چه برنامه يي براي رفع آن دارد؟

مشكلات مالي زود گذر است. ما بايد منابع مالي پايدار براي اين دو تيم ايجاد كنيم زماني كه ما به اتريش رفته بوديم از باشگاه راپيدوين كه حدود 40 هزار هوادار دارد و بازديد كرديم. آنها در طول يكسال مبلغي حدود 7 ميليون يورو از منابع اقتصادي خود در آمد داشتند. اما در اينجا ما پيشنهاد مي كنيم كه استقلال و پرسپوليس پيتزا فروشي داير كنند ، روز نامه ها آنرا به مسخر مي گيرند يا مي گوييم نوشابه به اسم باشگاه براي فروش عرضه كنيد و يا هزاران كاردرآمدزاي ديگر. به هرحال بايد اين گونه كارها اقتصادي بايد صورت گيرد و گرنه هر وقت آنها پول خواستند و ما داديم هيچگاه نمي توانند روي پاي خود بايستند. يا مثلا توليد لباسهاي ورزشي به نام باشگاه و فروش آن به علاقه مندان. سازمان نمي تواند بيايد و جلوي توليدي ها را بگيرد كه لباس تقلبي توليد نكنيد اين خود باشگاهها هستند كه بايد ازحق خود دفاع كنند. به هر حال ما از هر حركتي كه براي اين دو باشگاه درآمدزا باشد حمايت مي كنيم.

* درخصوص عملكرد برانكو و حمايتهاي سازمان از وي چه صحبتي داريد؟

برانكو بهترين گزينه براي فوتبال ما بود و تا زماني كه فدراسيون فوتبال از او حمايت كند، ما نيز حمايت خواهيم كرد و تا حد مقدورات به آنها كمك خواهيم نمود.

* حرف آخر.

از شما به خاطر اين دعوت سپاسگزارم ، اميدوارم در راهي كه پيش گرفته ايد موفق باشيد.