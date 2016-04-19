سرما به۷۱۹هکتار اراضی استان تهران خسارت زد/گرایش کشاورزان به بیمه

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری:استان تهران یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در کشور محسوب شده که نقش مهمی را در تأمین سبد غذایی مردم ایران دارد.

مناطقی نظیر ورامین، پیشوا، شهریار، رباط‌کریم و سایر نقاط استان تهران دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه کشاورزی هستند و می‌توان حاصل دسترنج کشاورزان این استان را بر سر سفره‌های مردم کشور مشاهده کرد.

یکی از مواردی که همواره موردتوجه کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی قرار داشته و برای حفظ و حراست از محصولات این حوزه برای آن برنامه‌ریزی‌شده، مبارزه و مقابله با خسارات احتمالی در حوزه کشاورزی است.

حفاظت از محصولات کشاورزی ضرورتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

بدون تردید حراست از محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان تهران طی سال‌های اخیر در اقدامی قابل‌توجه، کشاورزان را ترغیب به بیمه محصولات کشاورزی کرده‌ که این امر موجب شده تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، کشاورزان با ضررهای هنگفت مواجه نشوند.

انعقاد قرارداد کشاورزان با بیمه برای مقابله با حوادث احتمالی

برخی از حوادث احتمالی نظیر سیل، طوفان، خشک‌سالی و غیره می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن حاصل دسترنج کشاورزان شود و در این میان بیمه تنها راهکار احقاق حق فعالان حوزه کشاورزی است.

محمدحسین تاجیک رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهاد کشاورزی تلاش‌های فراوانی را برای ترغیب کشاورزان و انعقاد قرارداد بیمه برای تحت پوشش قرار دادن محصولات کشاورزی انجام داده است.

وی افزود: طرح بیمه محصولات کشاورزی برای محصولات این حوزه اجرایی می‌شود و فرهنگ‌سازی در این زمینه برای ترغیب کشاورزان برای بیمه کردن محصولات خود انجام‌شده است.

تاجیک ادامه داد: این بیمه از زمان کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی فعال بوده و کشاورزان می‌توانند در صورت بروز خسارات احتمالی، از مزایای بیمه استفاده کنند.

وی بیان داشت: در صورت وقوع حوادثی نظیر سیل، طوفان، خشکسالی و غیره، کشاورزان می‌توانند خسارات احتمالی واردشده را تا سقف تعهدات قرارداد دریافت کنند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: خوشبختانه کشاورزان طی سال‌های اخیر با درک شرایط، همکاری بیشتری را برای بیمه محصولات کشاورزی خود انجام داده‌اند.

خسارت به ۷۱۹ هکتار از باغات استان تهران براثر سرمازدگی

علی‌اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران نیز با اشاره به این نکته که بیمه کردن محصولات کشاورزی یک ضرورت است، بیان داشت: درصورتی‌که کشاورزان، محصولات خود را بیمه نکنند، با وقوع حوادث احتمالی خسارتی به آنان پرداخت نخواهد شد.

وی با اشاره به آمار خسارت‌های رخ‌داده براثر سرمازدگی و یخبندان در مزارع و زمین‌های کشاورزی استان تهران افزود: ۷۱۹ هکتار از باغات استان تهران براثر بارش برف و تگرگ و یا سرمازدگی دچار خسارت شده‌اند.

ورود جهاد کشاورزی برای مقابله با آفات محصولات کشاورزی

منصوری ادامه داد: سرما، تگرگ، برف و باران، حدود ۱۸۰ میلیارد ریال خسارت به باغات استان وارد کرد که عمده‌ترین خسارت در شهرستان‌هایی نظیر فیروزکوه، شهریار، اسلامشهر، دماوند گزارش‌شده است.

وی از طرح جهاد کشاورزی برای مبارزه با آفات محصولات این حوزه نیز خبر داد و تأکید کرد: در حوزه محصولات کشاورزی نظیر گندم و جو، اقدامات خوبی برای مقابله با علف‌های هرز انجام‌شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با بیان آمارهای این حوزه متذکر شد: بر اساس آمارها در ۸۳ درصد مزارع گندم و ۷۲ درصد مزارع جو با علف‌های هرز مبارزه شده است.

وی افزود: همچنین برخی از زمین‌های کشاورزی نیز در معرض حمله آفت سن قرار داشتند که اطلاع‌رسانی و آموزش لازم برای مقابله کشاورزان در این زمینه انجام‌شده است.

مهدی صالحی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قدس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصولات تولیدی شهرستان در زمره سالم‌ترین محصولات است و آنچه از این تغییرات آب و هوایی در حال حاضر به وجود آمده، به عرصه گرده‌افشانی و یا تلقیح درختان باز می گردد.

وی ادامه داد: هم اکنون مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

به هر ترتیب امروز توجه جدی به حوزه کشاورزی یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید از همه راهکارها و برنامه ها برای توسعه این بخش مهم اقتصادی بهره گرفت.

قطعا بیمه شدن محصولات کشاورزی و دلگرم بودن کشاورزان از جبران خسارات ناشی از حوادث احتمالی نظیر سیل، زلزله، طوفان، یخبندان، تگرگ، برف، باران و سرما می تواند در توسعه کشاورزی نقش مهم و سازنده ای را ایفا کند.