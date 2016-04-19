به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، همایون امیرزاده گفت: به منظور حمایت از حق انتخاب مصرف کنندگان و بنا به پیشنهاد شورای تشکلها، مقرر شد بن کارتهای اعتباری خرید کتاب در تمام بخشهای نمایشگاه اعم از داخلی و بین الملل اعتبار داشته باشد.
مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بن کارت خریداری کتاب در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران در بخش داخلی و بین الملل قابل استفاده است، عنوان کرد: امسال برای اولین بار به برخی از اقشار یارانه خرید کتاب ارایه شده است و اقشار مختلف اعم از دانشجویان، دانش آموزان، استادان دانشگاه، طلاب و فضلا، کتابداران و... میتوانند با یارانه اختصاص داده شده از تمام بخشهای نمایشگاه کتاب خریداری کنند.
وی افزود: در این دوره از نمایشگاه هیچ گونه طبقه بندی و جداسازی در بخشهای مختلف نمایشگاه اعم از داخلی و بین الملل وجود ندارد و بن کارتهای نمایشگاه در تمام بخشهای نمایشگاه کتاب اعتبار خواهد داشت.
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «فردا برای خواندن دیر است...» از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
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