نگاه كلاسيك به لبنان معنا ندارد/ مسلح بودن حزب الله تنها راه حفظ امنيت شيعيان است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، احمد زيدآبادي فعال سياسي-مطبوعاتي در ميزگرد بررسي تحولات لبنان كه در محل سازمان ادوار تحكيم وحدت برگزار شد، به بيان ديدگاههاي خود پيرامون بحران فعلي منطقه پرداخت.

وي گفت: من مي خواهم در اينجا از منظر يك كارشناس كه مساله را با "بي تفاوتي" نگاه مي كند، مساله را تحليل كنم و نه از موضع اخلاقي.

زيد آبادي گفت: اين جنگ، تنها منازعه عربي-اسرائيلي است كه بسياري از اعراب حاضر به موضع گيري عليه اسرائيل نشده اند و حتي برخي از آنها به اسرائيل پيغام داده اند كه مشكل را حل كند و جنگ را ادامه دهد.

وي ادامه داد:جامعه بين المللي و مظهر آن كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد است به اين نتيجه رسيده است كه حضور يك نيروي مسلح خارج از دولت لبنان، ديگر ضرورتي ندارد و در قطعنامه 1559 تصريح شده است كه گروههاي شبه نظامي بايد خلع سلاح شوند، البته حزب الله هم زرادخانه موشكي قابل توجهي دارد.

اين صاحبنظر امور سياسي گفت: وقتي با حزب الله برخورد مي شود، اين به آن معنا است كه خيلي به ايران نزديك شده اند.

اين فعال سياسي تصريح كرد: غرب فكر مي كرد كه اگر ايران در موضوع هسته اي ، مورد فشار قرار بگيرد، حزب الله عكس العمل نشان خواهد داد، ضمن اينكه در خاورميانه بزرگ، اين اصل وجود دارد كه كشورهاي منطقه بايد موجوديت اسرائيل را در چارچوب مرزي مشخص بپذيرند و آنها به درست و نادرست فكر مي كنند كه سه محور ايران، حماس و حزب الله در اين روند اخلال ايجاد مي كند.

زيد آبادي ، فرآيند صلح خاورميانه را به يك چيني شكسته تشبيه كرد كه بعد از هر مرمت با رنج فراوان، مجددا با يك تلنگر شكسته مي شود.

اين عضو تحريريه روزنامه شرق گفت: بروز دو رفتار از سوي حزب الله باعث نگراني كشورهاي عربي شد، يكي تاكيد بيش از حد بر پيروزي سال 2000 و خروج اسرائيل از جنوب لبنان ، حزب الله مرتبا بر اين پيروزي تاكيد كرد وباعث ايجاد حساسيت كشورهاي عربي كه خاطره تلخي از شكست در مقابل اسرائيل داشتند، شد.

زيد آبادي مدعي شد حركت ديگري كه باعث ايجاد حساسيت كشورهاي عربي عليه حزب الله شد، "رفتارهاي فرقه گرايانه اي " بود كه حزب الله تحت تاثير روي كارآمدن دولت احمدي نژاد در ايران از خود نشان داد.

اين فعال سياسي "اثرات و پيامدهاي بلند مدت جنگ لبنان" را قابل تامل توصيف كرد و گفت: بعيد است كه حزب الله بتواند بعد از پايان جنگ بازهم به صورت مسلح در لبنان حضور داشته باشد.

در ادامه اين ميزگرد ، دكتر عبدالله صفي الدين به پاسخگويي به اظهارات زيدآبادي پرداخت و از جمله گفت: حزب الله هيچ نيازي به آمدن ايراني ها به لبنان ندارد، اين حركت شعاري است و اصلا عملي نيست، مصالح لبنان براي حزب الله در درجه اول قرار دارد.

صفي الدين افزود: نگاه كلاسيك به لبنان غلط است، لبنان 18 طائفه و 40 حزب سياسي دارد و اصولا دولت مدني و ارتش واحد در لبنان معنايي ندارد و از اين جهت مسلح بودن حزب الله براي دفاع از خود و شيعيان، ضرورت دارد.

وي گفت:استقرار احتمالي ناتو در جنوب لبنان، چيزي را عوض نمي كند ، چون ساكنان جنوب همگي شيعه هستند، ما در لبنان چيزي به نام تحريم و ممنوعيت نداريم، لبنان 120 كيلومتر مرز آبي دارد و قاچاق بسيار گسترده در آن انجام مي شود.

نماينده حزب الله لبنان در پاسخ به زيدآبادي كه از استحكام جامعه اسرائيلي سخن گفته بود، اظهار داشت: يهودي ها به شدت پول دوست هستند و بر خلاف ما شيعيان روحيه تعاون و محبت و همبستگي ندارند، به همين دليل تحمل جنگ و آوارگي و هزينه را هم ندارند و امروز شاهد آن هستيم كه بين مسئولان نظامي و سياسي اسرائيل شكاف ايجاد شده است .

صفي الدين در پايان گفت: آن چيزي كه در لبنان است فقط به خود حزب الله مربوط است و ما هيچ دخالتي در امور داخلي و سياسي ايران نمي كنيم و نخواهيم كرد، ما حد و مرز خودمان را مي دانيم، امنيت ما فقط در گروي مسلح بودن است.

در پايان اين جلسه حاضران به سئوال و جواب هاي انفرادي با ميهمانان حاضر در ميزگرد به خصوص با دكتر صفي الدين، نماينده حزب الله پرداختند.