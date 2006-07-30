رژيم صهيونيستي با راه اندازي جنگ رواني اذهان را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله دري نجف آبادي كه به همراه هياتي از دادستاني كل كشور جهت تجليل وتشكر از فداكاري هاي حزب الله به ديدار نمايندگان اين جنبش در تهران رفته بود با اظهار تاسف از رويكرد برخي كشورهاي عربي اسلامي به مساله فلسطين و جنبش مقاومت حزب الله خاطرنشان كرد: متاسفانه عليرغم وضوح دو جبهه كفر و اسلام شاهد آن هستيم كه برخي زمامداران عرب و متحجران جاهل ضمن تضعيف خط غرور آفرين و عزت بخش مجاهدان حزب الله دست به تخطئه و تضعيف جان بر كفان جنبش حزب الله مي زنند و اين حركت جهادي را به ماجراجويي متهم مي كنند.

وي تصريح كرد: چرا برخي كشورهاي غربي و مناديان حقوق بشر و مردم سالاري چشمان خود را در برابر فجايع و تجاوزات مولود نا خلف استكبار جهاني مي بندند و عليرغم آنكه اين رژيم در طول 60 سال حايت نكبت بار خود پايبند هيچ يك از مقررات و كنوانسيون هاي اصول و عرف بين المللي نبوده و بارها مرتكب جنايات مند بشري - نسل كشي و نسل زدايي- و بكارگيري سلاح هاي ممنوعه و مخرب شده است، موضع گيري قاطعي به عمل نمي آيد و فريادي بلند نمي شود.

وي در ادامه با اشاره به رويكرد تبعيض آميز و دوگانه جهان غرب با مقوله تروريسم افزود: همان ادله اي كه مستمسك برخورد آمريكا با صدام خبيث شد به مراتب خشونت بارتر از آن بر اقدامات ددمنشانه صهيونيست ها مرتبت است اما منش منفعت طلبانه استكبار اقتضا مي كند سياست يك بام و دو هوا اتخاذ شود و خون آشامي جلادان اسرائيل به نام دفاع مشروع و ... توجيه و تئوريزه و هر گونه قطعنامه اي عليه اين همان پيمان استكبار وتو و رد شود.

وي با اشاره به حربه هاي مختلف صهيونيست ها در ضربه به جريان مقاومت و حزب الله ومردم لبنان، جنگ رواني را مخرب تر و سنگين تر از جنگ نظامي دانست تصريح كرد: رژيم مجعول صهيونيستي با راه انداز جنگ رواني ، اذهان و افكار را هدف قرار مي دهد و القاء سستي و رخوت در ايمان و انگيزه امت اسلامي و ملت لبنان مي كند؛ لذا بايد با شناسايي حكيمانه اين حربه ها سعي در خنثي نمودن آن نمود.

دري نجف آبادي ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي جهادگران جنبش حزب الله ابراز اميدواري كرد با وحدت و انسجام امت اسلامي و ملت لبنان و فلسطين نهضت عزت و جنبش آزادي خواهي و آزادگي حزب الله تداوم بايد تا مظلومان عالم از يوغ استكبار به درآيند و امت اسلامي حول كلمه توحيد عزت مندانه و مقتدرانه بدرخشد.

دادستان كل كشور افزود: اميدواريم ملت ما با حضور فعالانه در صحنه حمايت همه جانبه خود، هماي بزرگ عزت و منزلت جهان اسلام را به معرفي ديد جهان بگذارند و نشان دهند پشتيبان مادي و معنوي در سايه سار وحدت در خط دفاعي عظيم اسلامي هستند.

وي در ادامه از هم ميهمنان عزيز و ملت بزرگوار ايران خواست تادر روز سه شنبه كه تظاهراتي جهت اعتراض به اقدامات صهيونيستها و حمايت از ملت فلسطين و لبنان مقرر گرديده است به پاخيزند و شكوهي ديگر از هم بستگي و همدلي و تعاون اسلامي و انساني خود را به نمايش گذارند.

در پايان اين ديدار سيد عبدالله صفي الدين نماينده جنبش مقاومت حزب الله درتهران ضمن تشكر از بذل محبت ملت ايران در دفاع از جنبش حزب الله بر تداوم قدرت مندانه خط جهاد وفداكاري تاكيد كرد.