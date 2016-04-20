اعترافات رومن گاری درباره زندگی، سیاست، سینما و آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ماهی کتابی از رومن گاری را با عنوان «گذار روزگار» در آستانه نمایشگاه بینالمللی کتاب، منتشر کرد.
این کتاب حاصل گفتگویی است با رومن گاری که چند ماه قبل از مرگ نابهنگام وی انجام شده است. او در این کتاب از بلندپروازیهایش و از آرزوها و کامیابیها و سرخوردگیهایش میگوید. گاری همچنین در این کتاب درباره جوانی پر و فراز و نشیب خود و سالهای خدمتش در نیروی هوایی و نشست و برخواست با بزرگان هالیوود و کتابهایش و نیز تاملات خود درباره زندگی صحبت کرده است. گذر از روزگار را در واقع میتوان آخرین فصل از زندکینامه این نویسنده کارگردان سینما و روزنامهنگار دانست.
این کتاب در واقع متن گفتگویی است که ژان فوشه در سال ۱۹۸۰ و چند ماه قبل از مرگ گاری، در قالب برنامه «گفتهها و ناگفتهها» برای شبکه رادیو کانادا آن را کارگردانی میکند و در هفتم فوریه ۱۹۸۲ نیز پخش میشود. تمام متن کتاب بر مبنای این گفتگو پیاده و تنطیم شده است و به واسطه اینکه گاری خود در این مصاحبه عنوان کرده که فکر نمیکند دیگر آنقدر از عمرش باقی مانده باشد که بتواند برای خود زندگینامهای بنویسد، متنی تاثیرگذار و تکان دهنده به شمار میرود.
گاری در بخشی از این کتاب میگوید: از من خواستهاید کمی از زندگیام برایتان بگویم، به این بهانه که یکبار تجربهاش کردهام. اما خودم زیاد از این بابت مطمئن نیستم، خصوصا اینکه به نظرم این زندگی است که ما را تجربه کرده و مالک ماست. وقتی به زندگی گذشتهمان نگاهی میاندازیم، احساس میکنیم این زندگی واقعا متعلق به ما بوده و خودمان انتخابش کردهایم. بشخصه میدانم که در نزدگی ام حق انتخاب چندانی نداشتهام، میدانم که تاریخ در عامترین و در عین حال خاصترین و روزمرهترین معنایش اختیار مرا به دست داشته است و به عبارتی کلاه از سر من برداشته.
گاری همچنین در این کتاب درباره رمان مشهور خود با عنوان «خداحافظ گریکوپر» مینویسد: هدفم از نوشتن خداحافظ گری کوپر وداع با آمریکایی بود که به خودش اطمینان داشت، وداع با سفیذ، با سیاه، با مفهوم ارزش، با مفهوم خائن و مثبتاندیش. وداع با شخصیتی که گاریکوپر روی پرده سینماها مجسم کرده بود یعنی وداع با آمریکای آرام و مطمئن به ارزشهایش، مطمئن به حق و حقوقش و مطمئن به اینکه تا ابد برتر است. بنابر این در این رمان خبر از آمریکای امروز میدهم. آمریکای تردید، اضطراب، ذلهره،آسیبپذیر، چررا که از حالا به بعد آمریکا هم مثل تمام کشورهای دیگر دنیا رو به تباهی و ویرانی است. سعی کردم تمام اینها را در قالب رمان تضیح دهم.
کتاب گذار روزگار با ترجمه سمیه نوروزی از سوی نشر ماهی و با قیمت 8 هزار تومان منتشر شده است.
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