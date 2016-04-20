به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، برهمین اساس صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان از هفته آینده و طبق جدول زمانبندی که از طریق سایت صندوق اعلام می شود، اقدام به توزیع سکه های قهرمانان خواهد کرد.



روال توزیع بدین شکل خواهد بود که ترتیب حضور فدراسیون ها از طریق سایت صندوق اعلام و ورزشکاران مربوطه می توانند با در دست داشتن حواله خود و مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی و شناسنامه) پاداش خود را دریافت کنند.



از ورزشکاران محترم تقاضا دارد برای رعایت نظم و انضباط و جلوگیری از اتلاف وقت، فقط بر اساس جدول زمانبندی که هفته آینده در سایت درج می شود، در محل صندوق اعتباری حمایت حضور پیدا کنند.

لازم به یادآوری است ورزشکارانی که در تاریخ تعیین شده خود موفق به حضور نشوند، می توانند در تاریخ هایی که متعاقبا اعلام می شود پاداش های خود را دریافت کنند.



۲۵ اسفند ماه سال گذشته آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران سال ۹۳ ورزش کشور، در سالن اجلاس سران و با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برگزار و حواله‌های سکه به روسای فدراسیون‌ها و نماینده ورزشکاران اهدا شد.