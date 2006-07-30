توجهي ويژه به ورزش مناطق محروم و روستاها داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از سايت خبري سازمان ، مهندس محمد علي آبادي كه درسي ونهمين سفر استاني خويش به استان آذربايجان غربي سفر كرده است ، عصر روز شنبه و در دومين روز برنامه سفر خود، جهت بازديد از اماكن ورزشي مهاباد به اين شهر رفت و ضمن گفت وگو با مردم و مسوولان محلي ، بطور دقيق درجريان مسايل و نيازهاي ورزشي مهاباد قرار گرفت .

وي پس از بازديد از مجموعه ورزشي در دست ساخت مهاباد ، طي مراسمي در جمع مردم ومسوولان شهر مهاباد حاضر شد و طي سخناني گفت : مهاباد يكي از شهرهاي خوب غرب كشور است كه در ورزش از پتانسيل هاي خوبي بهره مند است و استعدادهاي ورزشي منطقه مي تواند در سايه گسترش امكانات ورزشي به شكوفايي برسند .

علي آبادي از توجه ويژه دولت به مناطق محروم و روستايي خبرداد و گفت : بنا داريم در قالب مصوبه اي كه به تصويب هيات دولت خواهيم رساند ، در روستاهاي بالاي هزار نفر، سالن هاي ورزشي بسازيم تا عزيزان روستايي نيز از امكانات ورزشي برخوردار شوند .

وي در عين حال با اشاره به اينكه اعتبارات ورزش روستايي در سال 85 به 220 ميليارد ريال رسيده است ، افزود : پيش بيني مي كنيم اين اعتبارات تا پايان امسال به 440 ميليارد ريال برسد . اين افزايش بودجه درشرايطي صورت گرفت كه بودجه ورزش روستايي درسال 84، 30 ميليارد ريال بود.