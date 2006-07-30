توجهي ويژه به ورزش مناطق محروم و روستاها داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از سايت خبري سازمان ، مهندس محمد علي آبادي كه درسي ونهمين سفر استاني خويش به استان آذربايجان غربي سفر كرده است ، عصر روز شنبه و در دومين روز برنامه سفر خود، جهت بازديد از اماكن ورزشي مهاباد به اين شهر رفت و ضمن گفت وگو با مردم و مسوولان محلي ، بطور دقيق درجريان مسايل و نيازهاي ورزشي مهاباد قرار گرفت .
وي پس از بازديد از مجموعه ورزشي در دست ساخت مهاباد ، طي مراسمي در جمع مردم ومسوولان شهر مهاباد حاضر شد و طي سخناني گفت : مهاباد يكي از شهرهاي خوب غرب كشور است كه در ورزش از پتانسيل هاي خوبي بهره مند است و استعدادهاي ورزشي منطقه مي تواند در سايه گسترش امكانات ورزشي به شكوفايي برسند .
علي آبادي از توجه ويژه دولت به مناطق محروم و روستايي خبرداد و گفت : بنا داريم در قالب مصوبه اي كه به تصويب هيات دولت خواهيم رساند ، در روستاهاي بالاي هزار نفر، سالن هاي ورزشي بسازيم تا عزيزان روستايي نيز از امكانات ورزشي برخوردار شوند .
وي در عين حال با اشاره به اينكه اعتبارات ورزش روستايي در سال 85 به 220 ميليارد ريال رسيده است ، افزود : پيش بيني مي كنيم اين اعتبارات تا پايان امسال به 440 ميليارد ريال برسد . اين افزايش بودجه درشرايطي صورت گرفت كه بودجه ورزش روستايي درسال 84، 30 ميليارد ريال بود.
رئيس سازمان تربيت بدني همچنين درجمع خبرنگاران مهاباد از توجه ويژه سازمان به ورزش بانوان خبر داد وگفت : سياست ما اين است كه درسطح استان ها و شهرستان هاي مختلف كشور، در كنار مجموعه هاي ورزشي آقايان ، سالن هاي اختصاصي و چند منظوره ويژه بانوان احداث كنيم تا بانوان مشكلي براي پرداختن به ورزش نداشته باشند . بطورمسلم با گسترش ورزش بانوان، ورزش درسطحي وسيع بين خانواده ها توسعه خواهد يافت و اين قدم موثري درجهت رسيدن به جامعه اي سالم و با نشاط است .
