درخواست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در فرآیند تصویب و ابلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی در حاشیه مراسم سفیران سلامت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش در سال جاری استخدام خواهد داشت، گفت: درخواست استخدام در دریافت سهمیه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه داده‌ایم که این موضوع در فرآیند تصویب و ابلاغ است.

وی در ادامه درباره ورود مباحث سلامت به کتاب‌های درسی نیز تصریح کرد: امسال در برنامه درسی دوره متوسطه دوم، درس‌هایی را برای اولین بار پیش‌بینی کرده‌ایم. درس انسان سالم و محیط‌زیست از دروس بسیار مهمی است که پیش‌بینی کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سفیران سلامت، استفاده از تلاش دانش‌آموزان برای توسعه سلامت بین همسالان است، چرا که دانش‌آموزان صحبت‌های همسالان خود را بهتر متوجه می‌شوند.

فانی در پاسخ به این پرسش که آیا شما ورزش و نرمش نیز انجام می‌دهید؟ گفت: متاسفانه از صبح تا شب مشغول کار هستم و فرصت کمی برای ورزش کردن دارم اما روزی سه نوبت نرمش‌های خاصی را انجام می‌دهم.