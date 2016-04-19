  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۳۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

درخواست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در فرآیند تصویب و ابلاغ

درخواست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در فرآیند تصویب و ابلاغ

وزیر آموزش و پرورش از درخواست سهمیه استخدام از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد و گفت: این موضوع در فرآیند تصویب و ابلاغ است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی در حاشیه مراسم سفیران سلامت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش در سال جاری استخدام خواهد داشت، گفت: درخواست استخدام در دریافت سهمیه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه داده‌ایم که این موضوع در فرآیند تصویب و ابلاغ است.

وی در ادامه درباره ورود مباحث سلامت به کتاب‌های درسی نیز تصریح کرد: امسال در برنامه درسی دوره متوسطه دوم، درس‌هایی را برای اولین بار پیش‌بینی کرده‌ایم. درس انسان سالم و محیط‌زیست از دروس بسیار مهمی است که پیش‌بینی کرده‌ایم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سفیران سلامت، استفاده از تلاش دانش‌آموزان برای توسعه سلامت بین همسالان است، چرا که دانش‌آموزان صحبت‌های همسالان خود را بهتر متوجه می‌شوند.

فانی در پاسخ به این پرسش که آیا شما ورزش و نرمش نیز انجام می‌دهید؟ گفت: متاسفانه از صبح تا شب مشغول کار هستم و فرصت کمی برای ورزش کردن دارم اما روزی سه نوبت نرمش‌های خاصی را انجام می‌دهم.

کد مطلب 3602744
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها